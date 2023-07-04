طَلَّع قماش| عفت نصار: فكر مدرب الزمالك يحتاج لجهد كبير من اللاعبين

أكد عفت نصار لاعب نادي الزمالك الأسبق، أن فريق نادي الزمالك لديه مباراة مهمة وقوية اليوم بالكأس أمام فريق المقاولون العرب، وهذه المباراة تأتي في توقيت عاد الزمالك لـ اللعب بطريقته المفضلة.

وأضاف خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن المدير الفني لـ نادي الزمالك، قدم مباراة قوية في الأسبوع الماضي، ومطالب اليوم أمام المقاولون بتقديم مباراة قوية، معلقًا :"الماكينة بدأت تطلع قماش".

ولفت إلي أن نادي الزمالك في حاجة لـ نجوم كثيرة لتنفيذ طريقة لعب المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وأن طريقة لعب المدير الفني تحتاج لـ جهد كبير جدًا.

وأشار إلى أن طريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، تحتاج إلى تطور فكري لـ اللاعب المصري.