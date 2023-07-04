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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وقت إضافي ولا ركلات جزاء.. ماذا يحدث حال تعادل المنتخب الأولمبي وغينيا؟!

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

يخوض المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما أمام نظيره منتخب غينيا اليوم الثلاثاء فى الثامنة مساءً. 

ويسعي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي إلي الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.

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القناة الناقلة لمواجهة المنتخب الأولمبي وغينيا

مباراة المنتخب الأولمبي أمام غينيا سوف تنقل على قناة "beIN Sports HD 4" الناقل الحصرى للمسابقة فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تنقل قناة الرياضية المغربية مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا على التردد الأرضي.

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تعادل المنتخب الأولمبي وغينيا 

 فى حالة انتهاء الوقت الاصلي لمباراة المنتخب الأولمبي ونظيره منتخب غينيا بالتعادل بأي نتيجة سوف يتم الاحتكام إلى وقت إضافي من شوطين مدة الشوط 15 دقيقة.

وفى حالة استمرار التعادل بين المنتخب الأولمبي ونظيره منتخب غينيا سوف يتم الاحتكام إلي ركلات الترجيح من علامة الجزاء .

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تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام غينيا 

 

ومن المتوقع أن يدفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بتشكيل أمام غينيا على النحو التالي: 

حراسة المرمى: حمزة علاء.
الدفاع: حاتم سكر وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وأحمد عيد.
الوسط: محمود صابر وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاتة.
الهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد عاطف قطة.
 

كأس أمم إفريقيا.. تشكيل المنتخب الأولمبي المتوقع أمام غينيا

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معنويات مرتفعة بتدريب المنتخب الأولمبي 

واختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة  البرازيلى ميكالى المدير تدريباته امس الإثنين استعدادا لمواجهة غينيا اليوم الثلاثاء فى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 سنة المقامة حاليا فى المغرب. 

وهى البطولة التى يتأهل منها مباشرة  أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بمشاركة المنتخب الأولمبي إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة فى ملحق الأولمبياد.

وتصدر المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط ورافقه منتخب مالي الي الدور نصف النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الذى احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

ووسط معنويات عالية اختتم المنتخب الأولمبي   لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفنى تدريباته اليوم الإثنين استعدادا للقاء غينيا غدا فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقامة بالمغرب.

 

 

 

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