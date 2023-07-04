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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد..ومفاجأة بشأن أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
 

إنجاز كبير.. رئيس هيئة تنمية الصعيد يوضح تأثير ثورة 30 يونيو
قال شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن ما حدث في الصعيد من تطوير بمثابة إنجاز تاريخي وكبير، متابعا: قبل 30 يونيو كان الصعيد يعاني وغير متواجد على الخريطة التنموية.

 

الطرق الصحيحة لحفظ اللحوم للاستفادة من قيمتها الغذائية.. محمود فرحات يوضح|فيديو
أكد الدكتور محمود فرحات رئيس البحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة، أنه يجب تقطيع اللحوم بعد الذبح و تركها في مكان جيد التهوية لمدة لا تتجاوز ساعتين، مضيفاً أنه يجب وضع اللحوم في "أكياس ثلاجة" صالحة للأغذية.

 

الدولار بـ 30.84 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم
قدمت الإعلامية هند النعساني تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الثلاثاء 4 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره أحمد حمدي.

 

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان " "الأزمة انتهت".. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع الفنان أحمد سعد".

 

أعلى من المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو لنهاية الأسبوع
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة لـ  الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 34 و35 و36، لنهاية الأسبوع، وهناك ارتفاع في نسبة الرطوبة و أشعة الشمس.

 

600 جنيه.. انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم يسجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 ينخفض لـ أقل من 2000 جنيه، وعيار 21 يسجل 2220 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه، أي هناك انخفاض 600 جنيه.

 

بلاغ للنائب العام| تطورات جديدة بشأن إهانة رضوى الشربيني للرجال
عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان "بسبب الإساءة للرجال.. إحالة المذيعة رضوى الشربيني إلى التحقيق".

 

التعليم العالي: استحدثنا مسارات لم تكن متواجدة من قبل
قال عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم شهد نجاحا كبيرا خلال الـ 10 سنوات الماضية، متابعا: “مصر أصبحت تضم 92 جامعة ما بين الحكومية والخاصة والأهلية”.

 

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم
عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، و الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

 

بعد انتهاء إجازة العيد| ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. والأرصاد توضح
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم ، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 35_36 درجة مئوية، مضيفة أن هناك استمرارا في إرتفاع نسب الرطوبة.

 

التوك شو هيئة تنمية الصعيد ثورة 30 يونيو العملات الدولار الذهب

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