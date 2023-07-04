ضربة قوية.. بوتين يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن عملية التخلي عن الدولار

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن توسع التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين، حيث يتم إجراء أكثر من 80٪ من التسويات بين البلدين حاليا بـ الروبل واليوان الصيني.

وقال بوتين، خلال قمة منظمة شانجهاي للتعاون، إن “حجم التجارة بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون بلغ رقما قياسيا ووصل إلى 263 مليار دولار في عام 2022”.

وأشار إلى أن الرقم ارتفع بنسبة 35٪ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

وقال بوتين إن “حصة الروبل في منتجات روسيا مع دول منظمة شانغهاي للتعاون تجاوزت 40٪”.

واستمرت التجارة بين روسيا والصين في التسارع بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 190.3 مليار دولار سنويا في عام 2022.

وارتفعت الصادرات والواردات منذ بداية العام، ووفقا لبيانات الجمارك، ارتفعت التجارة الثنائية إلى 93.8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مايو، مسجلة زيادة بنسبة 40.7٪ مقارنة بالعام الماضي.

من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، مؤخرا إن التجارة الثنائية تسير على الطريق الصحيح لتجاوز الهدف البالغ 200 مليار دولار سنويا قبل الموعد المتوقع.

تأسست منظمة شنغهاي في عام 2001 ككتلة اقتصادية وأمنية من قبل رؤساء روسيا والصين وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان وأصبحت الهند وباكستان عضوين دائمين في عام 2017.