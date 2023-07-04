بتقنية الـ var .. إلغاء هدف المنتخب الأولمبي الثاني وإصابة حمزة علاء

ألغى حكم اللقاء هدفا أحرزه حسام عبدالمجيد لصالح المنتخب الأولمبي أمام منتخب غينيا بالدقيقة 70 بداعي التسلل وبعد العودة الي تقنية ال var في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما المقامة حاليا على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

مجريات الشوط الثاني لمواجهة المنتخب الأولمبي وغينيا

دفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي أمام غينيا باللاعب محمد أشرف بدلا من حاتم سكر.

واصل منتخب غينيا الضغط على دفاعات المنتخب الأولمبي وحاول كمارا اختراق الخطوط الخلفية لكن نجح محمد طارق فى ابعاد الكرة عن منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

وسدد نابي اوناري لاعب منتخب غينيا كرة قوية برأسه من ضربة ركنية في الدقيقة 50 تعلو عارضة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي.

أشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد اللاعب عثمان كمارا نجم منتخب غينيا بعد احتكاكه القوي مع محمد طارق مدافع المنتخب الأولمبي في الدقيقة 53.

وأهدر أسامة فيصل في الدقيقة 54 هدف المنتخب الأولمبي بعد تسلمه تمريرة داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه وتصطدم بجسم حارس غينيا ليرفع الحكم المساعد راية التسلل.

وتصدى حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي لتسديدة صاروخية أطلقها فودي كمارا نجم منتخب غينيا في الدقيقة 57 لتخرج الي ركلة ركنية.

ومرر أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي كرة ماكرة الي زميله أحمد عاطف الذى سددها بقوة تعلو عارضة حارس غينيا في الدقيقة 61.

ودفع ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي باللاعب مصطفي ميسي بدلا من أحمد عاطف قطة في الدقيقة 62 لتنشيط النواحي الهجومية.

وألغي حكام اللقاء فى الدقيقة 70 هدفا أحرزه حسام عبدالمجيد من رأسية قوية سكنت شباك منتخب غينيا بداعي التسلل بعد العودة الي ال var.

وتعرض حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي الإصابة بعد احتكاك مهاجم غينيا بحارس الفراعنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

تفاصيل الشوط الأول بين المنتخب الأولمبي وغينيا

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب المنتخب الأولمبي وسجل محمد شحاتة في الدقيقة الثامنة من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح حمزة علاء حارس مرمي المنتخب الأولمبي في التصدى للعديد من الكرات الخطيرة للاعبي غينيا أبرزها رأسية سيسيه وتسديدة دياورا.

وحصل أحمد عاطف لاعب المنتخب الأولمبي علي البطاقة الصفراء بعد عرقلته لاعب غينيا في الدقيقة 24.

وسدد محمود صابر كرة قوية بعدما تسلم تمريرة أسامة فيصل مهاجم المنتخب الأولمبي امام منطقة الجزاء وتصدى لها بصعوبة حارس غينيا.

وتصدى حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي لتسديدة صاروخية في الدقيقة 35 سددها بن جاسم با لاعب منتخب غينيا من خارج منطقة الجزاء وحرم المنافس من إدراك التعادل.

وحصل منتخب غينيا على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء سددها بن جاسم با تعلو عارضة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي في الدقيقة 41.

وحصل المنتخب الأولمبي على ضربة ركنية فى الدقيقة 42 بعد إبعاد مدافع غينيا الكرة من داخل منطقة الجزاء عقب تمريرة أرسلها أسامة فيصل.

وسدد فودى كمارا لاعب منتخب غينيا فى الدقيقة 44 تعلو عارضة حمزة علاء حارس المنتخب الأولمبي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد يوسف أونري لاعب غينيا بعد التدخل القوي ضد محمد شحاتة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وأجري منتخب غينيا محاولات هجومية وتهديد دفاعات المنتخب الأولمبي وفشل إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي في السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء وأضاع فرصة الانفراد بحارس المنافس وتسجيل هدف التعزيز وحصل على بطاقة صفراء.

ويسعي المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي إلي الفوز على غينيا من أجل التأهل إلى المباراة النهائية فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب وأولمبياد باريس 2024.