لم يتجاوز المليون جنيه أمس.. إيرادات "مستر إكس" بعد أسبوع من عرضه

تذيل فيلم “مستر إكس” والذى يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي، قائمة الإيرادات ليلة أمس، الثلاثاء، حيث حقق 800,938 ألف جنيه.

وحقق الفيلم إيرادات فى أسبوع عرضه الاول 12,847,304 مليون جنيه مصري فقط لا غير.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدم الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

وكان أخر أعمال أحمد فهمي هو مسلسل سره الباتع ، مستوحى من رواية الأديب يوسف إدوارد وهي دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال ، وعرض خلال شهر رمضان الماضي على عدد من القنوات الفضائية .