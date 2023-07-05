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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد الصور الأولي للفيلم السعودي " رأس برأس " .. تفاصيل

راس براس
راس براس

كشفت منصة نتفلكيس عن الصور الأولى من  الفيلم السعودي المرتقب "راس براس" ،والمقرر طرحه اعتباراً من 3 أغسطس.

الفيلم من بطولة عبدالعزيز الشهري وعادل رضوان وزياد العمري، ويمثل أحدث إنتاجات نتفليكس السعودية التي تأخذ المشاهد في رحلة مليئة بالكوميديا والترفيه.

راس براس

قدمت نتفليكس مجموعة من الصور الأولية لفيلم "راس براس" الذي يمثل أحدث إنتاجاتها من أفلام الأكشن والكوميديا السعودية من تأليف وكتابة "عبد العزيز المزيني" وإخراج "مالك نجر"، الموهبتان وراء مسلسل الرسوم المتحركة الشهير "محافظة مسامير".

ويروي فيلم "راس براس" قصة حافلة بالمغامرات والتجارب واللحظات الساخرة المقدمة بقالب كوميدي جرئ ولاذع من قبل عدد من الشخصيات المميزة  بغرابتها التي تؤديها نخبة من المواهب السعودية الفنية أمثال عبد العزيز الشهري، وعادل رضوان، وزياد العمري.

راس براس

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وتدور أحداث الفيلم في العالم الآسر والعجيب "حي بذيخة"، وتتمحور حول شخصية السائق العاشق والبسيط "درويش" التي يؤديها الفنان عادل رضوان، الذي يقوم عن طريق الخطأ بنقل أكبر مجرم متقاعد من المطار لتتم بعد ذلك مطاردته من قبل عصابة المجرم بهدف استعادته بسلامة.

وينشغل فيما بعد كل من درويش، وأبو غدرة (زياد العمري)، وفياض، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة التكسي (عبدالعزيز الشهري)، في مهمة تضليل العصابة وإيهامها بأن الرجل العجوز لا يزال على قيد الحياة، الأمر الذي يؤدي إلى سلسلة من الأحداث والمغامرات غير المتوقعة المغلفة بطابع كوميدي خاص.

ويمثل فيلم "راس براس" الإنتاج السينمائي الأول لعبدالعزيز المزيني من خلال شركة سرب ستوديو، بالشراكة مع المنتج التنفيذي "جاسم بوحجي"، و أول تجربة إخراج سينمائية  للمخرج السعودي "مالك نجر".

راس براس الرجل العجوز عادل رضوان منصة نتفلكيس السعودية

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