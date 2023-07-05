شرم الشيخ للمسرح الشبابي يطلق جائزة التأليف باسم الراحل مصطفى سليم

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، تفاصيل مسابقة التأليف المسرحي، والتي ستحمل هذا العام اسم الدكتور والكاتب والشاعر الراحل مصطفى سليم.

وكشف رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي أن "محور التسابق هذا العام لمسابقة التأليف المسرحي والتي تحمل اسم الراحل الدكتور مصطفى سليم هو "المسرح الشعري"، وذلك تكريماً لاسمه لأنه كان من أهم شعراء المسرح في مصر، وسنعمل على تقديم أفلام شابة في المسرح الشعري سواء في النصوص الطويلة أو القصيرة أو المونودراما".

ويتم فتح باب التقديم بالنصوص اعتبارا من اليوم، الأربعاء 5 يوليو وحتى يوم 5 سبتمبر، ولن تلقى أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك.

والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة، وستتم استضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات بالدورة الثامنة.

ومن شروط المسابقة ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2023 على 40 سنة، ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، على أن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة، لا يسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع.









الدورة الماضية من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.