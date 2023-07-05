التحسين راجع .. بشرى من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، أنه زار مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أنه انبهر انبهارا كبيرا من قدرات الطلاب المصريين.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الثانوية العامة أيضا لها رؤية جديدة وضعتها الوزارة، منها إتاحة نظام محاولات للطلاب لأكثر من فرصة “تحسين” ، لأن نظام الفرصة الواحدة حاليا مرعب للطلاب ، وبذلك ستكون الثانوية العامة مريحة وسيكون هناك نظام جديد متاح بحيث يتاح للطالب الحصول على الثانوية العامة فى سنتين او ثلاث سنوات وستكون هناك رؤية قوية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن دولا أوروبية وعربية تطلب خريجى المدارس الفنية للعمل بها منها ألمانيا وإيطاليا ويتم تجهيز طلاب المدارس الفنية من حيث التحدث باللغات للتواصل، موضحا أنه يتم تطبيق نظام الجدارات بشكل كامل فى المدارس الفنية، كما سيتم التوسع فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث وصلت إلى 52 مدرسة.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بلغت 64،47%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023، تضم 29 طالبا وطالبة من مختلف محافظات الجمهورية .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: احتلت البنات معظم مراكز قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، في مختلف التخصصات والنوعيات ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.