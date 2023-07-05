أخبار التعليم.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن .. التحسين راجع .. بشرى من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، بعد اعتمادها رسميا منذ قليل ، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الادارية الجديدة

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، أنه زار مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أنه انبهر انبهارا كبيرا من قدرات الطلاب المصريين.

عقدت كلية طب قصر العيني، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب"، لمناقشة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الطبية من تشخيص وعلاج وتدريب وتعليم وبحث علمي.

يهنئ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمنية الحسيني الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة التي تقام بفنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجاري.