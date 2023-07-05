أخبار التعليم.. اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن .. التحسين راجع .. بشرى من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن
اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 .
لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم.
باقون للإعادة.. رسوب 41597 طالبا في نتيجة الدبلومات الفنية 2023
أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم تفاصيل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، بعد اعتمادها رسميا منذ قليل ، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في العاصمة الادارية الجديدة
التحسين راجع .. بشرى من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2023
أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هامش مؤتمر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، أنه زار مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أنه انبهر انبهارا كبيرا من قدرات الطلاب المصريين.
الروبوت الجراح.. خطة طب القاهرة للانضمام إلى عصر الذكاء الاصطناعي
عقدت كلية طب قصر العيني، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي في الطب"، لمناقشة الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الطبية من تشخيص وعلاج وتدريب وتعليم وبحث علمي.
الخشت يهنئ أمنية الحسيني لاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية بفنلندا
يهنئ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمنية الحسيني الطالبة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ولاعبة منتخب الجودو للمكفوفين لفوزها بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الدول الصغيرة التي تقام بفنلندا وتستمر حتى 7 يوليو الجاري.