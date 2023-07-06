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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|تطبيق Threads متاح للتحميل المجاني.. وحل مشكلة عطل تويتر بعد استمراره لأيام

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث موبايلات نوكيا.. بسعر 600 جنيه فقط

طرحت نوكيا Nokia الأسبوع الماضي خيارًا جديدًا باللون البنفسجي لهاتفها الذكي Nokia C12 Pro، والآن، أطلقت العلامة التجارية رسميًا هذا اللون الجديد من C12 Pro في السوق.

 

إلى اللقاء تويتر..تطبيق Threads المنافس له وصل..التحميل مجاني هنا

تمثل وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا كبيرًا من حياتنا، فنحن نقضي الكثير من الوقت على منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر وتيك توك. والآن، هناك لاعب جديد في اللعبة، فقد أطلقت Meta التي يترأسها مارك زوكربيرج تطبيقًا يدعى ثريدز Threads كبديل لتويتر بناءً على طلب المستخدمين. إليكم التفاصيل.

 

هونر تطلق أحدث موبايل لها بأفل من 6000 جنيه مصري

وصل الآن الهاتف الذكي الجديد هونر Honor Play 40، وهو يبدو مختلفاً - فهو متطابق من الداخل ولكنه مختلف في التصميم الخارجي. كما كشفت الشركة أيضاً عن جهاز لوحي جديد وأنيق يتميز بالوسائط المتعددة.

 

هونر تطلق أحدث جهاز تابلت بسعر رخيص.. لن تصدقه

وصل الآن الهاتف الذكي الجديد من هونر Honor Play 40، وهو يبدو مختلفاً - فهو متطابق من الداخل ولكنه مختلف في التصميم الخارجي. كما كشفت الشركة أيضاً عن جهاز لوحي جديد وأنيق يتميز بالوسائط المتعددة.
 

أخيرا.. حل مشكلة عطل تويتر الذي استمر لأيام

في خطوة مفاجئة، قامت تويتر  بإزالة متطلبات تسجيل الدخول للمستخدمين الذين يرغبون في عرض التغريدات، مما يتيح لأي شخص الوصول إلى روابط تويتر في متصفحاتهم دون الحاجة لحساب. 

 

وان بلس تطلق أحدث موبايل لها بسعر رخيص

أضافت شركة وان بلس اثنين من الإصدارات الجديدة إلى مجموعة OnePlus Nord اليوم. يتميز Nord 3 كأحدث هاتف ذكي متوسط المواصفات من العلامة التجارية، بينما تم إطلاق هاتف OnePlus Nord CE 3 الأقل تكلفة بمواصفات لطيفة

 

خصم أكثر من 6000 جنيه على موبايل موتورولا القابل للطي..يقهر سامسونج

 

يقدم موقع Giztop الأجنبي ًا يصل إلى 200 دولار (أي ما يعادل أكثر من 6000 جنيه مصري ) على هاتف Motorola Razr 40 Ultra، أحدث هواتف الطي الفاخرة من Motorola.

 

بسعر غير متوقع.. وان بلس تكتسح الأسواق بهاتف 5G مميز

أعلنت شركة وان بلس OnePlus الصينية، عن هاتفها الذكي الأحدث OnePlus Nord 3، خلال حدث إطلاق Nord Summer، الذي كشفت فيه الشركة عن ثلاثة منتجات جديدة تحمل علامة نورد التجارية.

 

ببطارية ضخمة.. هواوي تطلق هاتف Huawei Nova Y71 عالميا

أطلقت شركة هواوي Huawei، هاتفا ذكيا جديدا ضمن سلسلة "Nova Y" بميزانية محدودة في الأسواق العالمية.

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