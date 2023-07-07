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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو .. رياح مُحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج لـ3 أمتار.. استشهاد فلسنطين برصاص قوات الاحتلال

صورة الملف
صورة الملف

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ومن بينها : 

رياح مُحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج لـ3 أمتار..عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس 

 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا نسبيا في الرياح، حيث تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء.

 

 


لقطات استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في نابلس.. فيديو

 

أذاعت فضائية “ اكسترا نيوز ” فيديو عن خبر استشهاد فلسطينيين في نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

مدير الآثار المستردة: رأس رمسيس الثاني تم سرقتها منذ الثمانينيات

 

قال شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، إنه منذ ٢٠١١ حتي الان تم استرداد أكثر من٦٠٠ .٢٩ ألف قطعة أثرية.

 

 

اكتشاف كنز في بطن حوت نافق على شاطئ جزيرة لابالما| فيديو

 

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن اكتشاف كنز في بطن حوت نافق بلغت قيمته أكثر من نصف مليون دولار .

 

الزراعة: نصدر منتجاتنا لـ 163 سوقا حول العالم

 

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 4.6 ملايين طن، وهناك زيادة في الصادرات عن نفس التوقيت من العام الماضي.

 

مقرر القومي للمرأة بالجيزة: القيادة السياسية اهتمت بوضع النساء في جميع المجالات

 

قالت ماجدة محمود مقرر  المجلس القومي للمرأه  بالجيزة إن القيادة السياسية المصرية وفقا لكافة المؤشرات اهتمت بوضع المرأه المصرية في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وعلى سبيل المثال تمكين المرأه في البرلمان المصري .

 

خبير كروي: كبير المتخب الأولمبي يحتاج محمد صلاح في باريس 2024

 

قال أحمد غنيم محلل الكرة العالمية، إن المنتخب الأوليمبي تأهل للأولمبياد باريس بصرف النظر عن بعض التحفظات في أدائه، ولكن على مستوي الدفاعي أظهر المنتخب الأوليمبي صلابة دفاعية كبيرة جدا والذي خلفه حرس المرمي الواعد، مضيفا أن المتخب لديه بعض المشاكل في الناحية الهجومية في أولمبياد باريس 2024.

 

 

تقلل التوتر والعصبية|مدربة: اليوجا تزيد من مرونة الجسم وتساعد على فقدان الوزن

 

أوضحت إيمان مدحت مدربة يوجا، أن اليوجاأساسها معروف من الهند وتم اكتشاف معابد داخل مصر في الأقصر وأسوان يوجد بها رسومات ونقوشات على جدرانها، ولكن لم يتم اكتشاف حتي الآن  من أي حضارة تم اكتشاف اليوجا.

 

 

أزهري: من يتربى على شيء بالصغر يظل عليه طوال حياته

 

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، أن من يتربى علي شيء سيظل محافظ عليه، وأنه رغم انفتاح العالم على بعضه، لكن من تربي على شيء سيظل عليه.

 

الأرصاد توك شو رياح الأرصاد الجوية جزيرة لابالما

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