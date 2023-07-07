أخبار التوك شو .. رياح مُحملة بالأتربة وارتفاع الأمواج لـ3 أمتار.. استشهاد فلسنطين برصاص قوات الاحتلال

تناولت برامج التوك شو ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا المهمة ومن بينها :

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك نشاطا نسبيا في الرياح، حيث تتراوح سرعاته ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب الصعيد وبعض المناطق من جنوب سيناء.



لقطات استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في نابلس.. فيديو

أذاعت فضائية “ اكسترا نيوز ” فيديو عن خبر استشهاد فلسطينيين في نابلس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، إنه منذ ٢٠١١ حتي الان تم استرداد أكثر من٦٠٠ .٢٩ ألف قطعة أثرية.

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن اكتشاف كنز في بطن حوت نافق بلغت قيمته أكثر من نصف مليون دولار .

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت حوالي 4.6 ملايين طن، وهناك زيادة في الصادرات عن نفس التوقيت من العام الماضي.

قالت ماجدة محمود مقرر المجلس القومي للمرأه بالجيزة إن القيادة السياسية المصرية وفقا لكافة المؤشرات اهتمت بوضع المرأه المصرية في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، وعلى سبيل المثال تمكين المرأه في البرلمان المصري .

قال أحمد غنيم محلل الكرة العالمية، إن المنتخب الأوليمبي تأهل للأولمبياد باريس بصرف النظر عن بعض التحفظات في أدائه، ولكن على مستوي الدفاعي أظهر المنتخب الأوليمبي صلابة دفاعية كبيرة جدا والذي خلفه حرس المرمي الواعد، مضيفا أن المتخب لديه بعض المشاكل في الناحية الهجومية في أولمبياد باريس 2024.

أوضحت إيمان مدحت مدربة يوجا، أن اليوجاأساسها معروف من الهند وتم اكتشاف معابد داخل مصر في الأقصر وأسوان يوجد بها رسومات ونقوشات على جدرانها، ولكن لم يتم اكتشاف حتي الآن من أي حضارة تم اكتشاف اليوجا.

أكد الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي لـ الفتوى الإلكترونية، أن من يتربى علي شيء سيظل محافظ عليه، وأنه رغم انفتاح العالم على بعضه، لكن من تربي على شيء سيظل عليه.