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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب ماس كهربائي .. إخماد حريق بمحل أحذية شهير في الإسكندرية

حريق بواجهة محل وسط
حريق بواجهة محل وسط الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق محدود اندلع بواجهة محل أحذية شهير بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر.

وبدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وجود حريق للافتة محل بشارع متفرع من شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

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وبالفحص تبين من الفحص نشوب حريق محدود بواجهة ولافتة محل أحذية رياضية شهير بالشارع المشار إليه، فيما يرجح نشوبه بسبب ماس كهربائي.

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

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