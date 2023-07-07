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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ممنوع التخزين.. لماذا أصبح سعر البصل أغلى من التفاح؟

صدى البلد

ارتفع سعر البصل في سوق التجزئة في الآونة الأخير بصورة جعلت المواطنين يتعجبون من الأمر، فهي المرة الأولى التي يرتفع فيها سعره كثيرًا حتى أصبح أغلى من التفاح، إذ يتراوح سعره ما بين 20 و 35 جنيهًا.

بينما استقرت أسعار بعض الخضروات مثل الطماطم والبطاطس، وتراجعت أسعار بعض السلع الأخرى مثل البامية والخيار، وكذلك الأمر لبعض الفواكة، إلا أن سعر البصل فجر مفاجأة بارتفاع سعره، فما سبب هذا الارتفاع؟.. 

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سبب ارتفاع سعر البصل 

تأثر سعر البصل في الآونة الأخيرة كثيرًا، بالإقبال عليه وزيادة الطلب على الشراء مع قلة المعروض من المحصول، ما أدى إلى ارتفاع سعره كثيرًا في أسواق التجزئة، خاصة في ظل انخفاض المساحات المنزرعة منه هذا العام.

يرجع سبب قلة المعروض من محصول البصل هذا الموسم لإنخفاض مساحات زراعته عن الموسم الماضي، بسبب عزوف بعض مزارعي البصل عن زراعته بعد خسائرهم الكبيرة من زراعته الموسم السابق، حيث باع البعض منهم كيلو البصل في الغيط بجنيه بأقل من تكلفة زراعته بكثير ما سبب لهم خسائر كبيرة، وذلك وفقا لتصريحات حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين.

في نفس الوقت زادت كمية صادراتنا من محصول البعض هذا الموسم عن مثيلاتها في نفس الوقت من العام الماضي حيث احتل البصل المركز الثالث من صادراتنا الزراعية حتى الآن، حيث تم تصدير ما يقرب من 324 ألف طن من البصل حتى اليوم.

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم 

  • الطماطم يتراوح سعرها ما بين 2.5 و 5 جنيهات
  • البطاطس ما بين 6 و 8.5 جنيه
  • الكوسة 6 جنيهات
  • الفاصوليا تتراوح ما بين 10 و 14 جنيه
  • الفلفل الرومي م بين 9 و 13 جنيه
  • الفلفل الحامي يتراوح سعره ما بين 7 و 11 جنيه للكيلو
  • الملوخية ما بين 2.5 و 4.5 جنيه
  • الخيار ما بين 3.5 إلى 8 جنيهات
  • البامية بين 16 و 24 جنيه
  • القلقاس بين 5 إلى 9 جنيهات
  • البرتقال بين 7 و 13 جنيه
  • العنب الأسود 20 جنيها للكيلو
  • عنب بناتي أحمر 20 جنيه
  • عنب بناتي أصفر 18 جنيه
  • التفاع الأمريكي والجولدن بين 25 و 35 جنيه
  • التفاح المصري من 11 إلى 23 جنيه
  • المشمش من 20 إلى 40 جنيه
سبب ارتفاع سعر البصل البصل أسعار الخضراوات والفاكهة الطماطم نقيب عام الفلاحين عبدالرحمن أبو صدام

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