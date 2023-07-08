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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 صورة من حفل زفاف ياسمينا العلواني

حفل زفاف ياسمينا
حفل زفاف ياسمينا العلواني

احتفلت ياسمينا العلواني، المشتركة السابقة في  برنامج اراب جوت تالنت بحفل زفافها على رجل الأعمال "عبد الله يسري"، مساء أمس ، الجمعة ،  وظهرت بفستان ملوكي بتصميم ندي صلاح وقامت بتجهيز القاعة خصيصا لحفل الزفاف منذ شهر ونص المصور محمد وائل ونظمت حفل الزفاف يارا احمد.

 

غنت ياسمينا العلواني تحت إشراف المايسترو العديد من الأغاني القوية وشاركت في العديد من الحفلات في جمهورية مصر. منها حفلات في دار الأوبرا المصرية، قصر ثقافة الاسماعيليه، مركز الفنون ومسرح الجمهورية مع المايسترو سليم سحاب.

كما حازت ياسمينا العلواني على جوائز تكريمية عديدة من قبل جهات حكومية رسمية وأخرى خاصة، وفي بعض حفلاتها كان المايسترو يقدمها قبل أدائها ممتدحا قدراتها الصوتية.

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شاركت ياسمينا العلواني في حفل الختام لمهرجان القاهرة الدولى لسينما وفنون الطفل بحضور وزير الثقافة، على المسرح المكشوف، حيث قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية، بقيادة المايسترو الكبير سليم سحاب.وقد قدم لها وزير الثقافة جائزة خاصة لمساهماتها في إحياء العديد من النشاطات والحفلات الغنائية في مصر.

 وقد أعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أنه سيعيد إحياء حفلات ليالي التلفزيون وقد شاركت ياسمينا في ذلك مع كبار المطربين مثل هاني شاكر ولطيفة.

وقد أطلقت ياسمينا أولى أغانيها في قناتها باليوتيوب بعنوان «يا رب بدعيلك» في يوليو 2015، وقد تقرر مشاركتها في مهرجانات دولية أهمها زوق مكايل 2015 بلبنان، وشط بحر الهوى 2015

ياسمينا العلواني قصر ثقافة الإسماعيلية دار الاوبرا المصرية ثقافة الاسماعيليه المايسترو سليم سحاب التلفزيون المصري الأوبرا المصرية

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