شيكو يحتفل بعيد ميلاده وسط أصدقاءه.. صور

احتفل الفنان شيكو بعيد ميلاده، وسط عدد من الفنانين والرياضين من أصدقائه، ونشر عدد من الصور عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”.

ومن ابرز الفنانين الذين حرصوا علي حضور حفل عيد ميلاد شيكو الفنان هشام ماجد والفنانة شمياء سيف والمخرج عمرو سلامة والمخرج معتز التوني .

شيكو يحتفل بعيد ميلاده

شيكو يحتفل بعيد ميلاده

وكان أخر اعمال شيكو هو مسلسل اللعبة ، والذى شارك فى بطولته كل من هشام ماجد بالإضافة الي مي كساب وميرنا جميل .

تدور أحداث مسلسل “اللعبة 4” حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

كما قام الفنان شيكو بالمشاركة فى بطولة فيلم ابن الحاج أحمد ، والذى عرض خلال فى مويم عيد الفطر السينمائي .

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة.

والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.