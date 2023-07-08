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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عامل شرع في قتل 3 أشخاص بـ سوهاج.. والسبب غريب

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في نهاية العقد الخامس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه بالأعيرة الخرطوش على 3 أشخاص بينهم ربة منزل، واصابتهم إصابات بالغة؛ بسبب خلافات المصاهرة القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب أربعة أشخاص بينهم ربة منزل، بأعيرة خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم؛ بسبب خلافات المصاهرة القائمة فيما بينهم، بناحية قرية مزاتا دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغاً من الأهالي، يفيد بإشتعال مشاجرة بالأسلحة الخرطوش دائرة المركز، وسقوط 4 مصابين.

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وبالإنتقال والفحص تبین إصابة كلاً من طرف أول، المدعو "محمود ع. م- 32 سنة- عامل زراعي"، مصاب برش خرطوش بالصدر والذراع الأيسر، والمدعو "منصور أ. ع- 34 سنة- عامل زراعي"، مصاب برش خرطوش بالبطن، والمدعوة "سلوى ع. م- 45 سنة- ربة منزل"، مصابة برش خرطوش بالوجه والكتف الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

والطرف الثاني المدعو "المدثر ع. أ- 47 سنة- عامل زراعي"، مصاب بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية خرطوش، وأفادا تبادلا الطرفين الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته؛ ما أدى لاصابتهم المنوه عنها؛ بسبب خلافات المصاهرة لكون شقيق الأول من الطرف الأول متزوج من نجلة الطرف الثاني.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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