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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد قويسنا بأحدث التقنيات التكنولوجية.. صور

وزير الاتصالات يفتتح
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية

افتتح اليوم السبت ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مكتب بريد قويسنا الجديد ، في إطار تنفيذ خطة البريد المصري الإستراتيجية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة ومميكنة ، رافقه محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ولفيف من قيادات وزارة الإتصالات .


وأزاح المحافظ والوزير الستار عن اللوحة التذكارية لمكتب بريد قويسنا الذي تم تصميمه وفق أحدث النظم التكنولوجية المتطورة ويقام على مساحة 100 م والمكون من ثلاث طوابق لخدمة المواطنين. 

 وتفقد الوزير والمحافظ إنتظام سير منظومة العمل بالأقسام المتنوعة ومستوى تأدية الخدمات المقدمة  للمواطنين ، وإستمعا الي شرح تفصيلي للخدمات التي يقدمها المكتب البريدي للجمهور  والتي تضم خدمات مصر الرقمية إلى جانب كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية المتكاملة ومنها صرف المعاشات و خدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية ، وخدمات المراسلات والطرود ، البريد السريع ، وخدمات التوفير البريدية وغيرها.

محافظ المنوفية يستقبل وزير الإتصالات لافتتاح وتفقد مشروعات خدمية

اليوم .. وزير الاتصالات في المنوفية لافتتاح عدد من المشروعات وتفقد مبادرة حياة كريمة


وخلال الجولة أشاد محافظ المنوفية بالجهود التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتجهيز المكاتب البريدية والعمل على تطويرها فضلاً عن دعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة وحرصها على تدريب قدرات العاملين بتلك المكاتب بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكداً حرص الدولة على تطبيق أحدث آليات النظم الالكترونية المتطورة لتقديم العديد من الخدمات المميكنة في مختلف المجالات وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة الخدمات وخلق مجتمع رقمي آمن .


وأشار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي أن أعمال التطوير التي تشهدها مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية ، تأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير مختلف القطاعات البريدية بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، موضحاً أن مراكز الخدمات البريدية المتكاملة تعد واجهة لتلبية إحتياجات المواطن للحصول علي كافة الخدمات الحكومية بسهولة ويسر  في كل مكان تنفيذاً لخطة الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي .

وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد في المنوفية
إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التكنولوجية المتطورة الهيئة القومية للبريد الدكتور المهندس عمرو طلعت المنوفية حياة كريمة خدمات مصر الرقمية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة حياة كريمة محافظ المنوفية

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