الرخصة الذهبية.. برلماني يكشف أبرز تعديلات قانون الاستثمار

أكد محمد بدراوي عضو مجلس النواب، أن هناك تعديلات مهمة على قانون الاستثمار سيتم مناقشتها غدا في مجلس النواب.

قال محمد بدراوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من التعديلات المقترحة في قانون الاستثمار هو مد العمل بالحوافز للمستثمرين حتى 2029 ".

وأضاف محمد بدراوي :" وفقا لتعديلات قانون الاستثمار المقترحة تتمتع جميع المشروعات بحوافز إمكانية اعطائهم الرخصة الذهبية للقضاء على البيروقراطية ".

وتابع محمد بدراوي :" التعديل يمنح مجلس الوزراء إمكانية إعطاء الرخصة الذهبية لمختلف المشروعات للقضاء على البيروقراطية وتسهيل إجراءات الاستثمار ".

وأكمل محمد بدراوي :" تم وضع معالجة تشريعية للمناطق الحرة والتي تشمل مشروعات الكهرباء المختلفة "، مضيفا:" قانون الاستثمار يعد نقلة نوعية لتشجيع الاستثمار ".

