نجم الأهلي: صفقة إمام عاشور «سوبر».. وهذا طلبي من الجماهير

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق إن صفقة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي حال الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، سيكون أمر مهم للغاية ، لصالح الفريق.

وأضاف شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق:" صفقة إمام عاشور للأهلي سوبر لأنه لاعب مميز للغاية ، ولاعب يملك إمكانيات رائعة ولاعب أساسي فى منتخب مصر.

وأضاف:" دور الجماهير المساندة وتشجيع النادي الأهلي ودعم قرارات الإدارة وليس أن يكون هناك قرار بعدم ضم اللاعب، وذلك ما تعودنا عليه فى النادي الأهلي أن الجميع وراء قرار مجلس الإدارة.

وتابع:" وجود إمام عاشور فى النادي الأهلي أمر مهم لأنه لاعب يجيد اللعب فى كل مراكز وسط الملعب وسيكون خير بديل لحمدي فتحي الذي رحل لقطر.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.