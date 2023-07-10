قرار عاجل من شعبة المواد الغذائية للسيطرة على أسعار السكر.. ماذا فعلت؟

تعمل الحكومة ممثلة في التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الاستراتيجية، والتي يقبل عليها المواطنون بكثرة، ومنها: السكر والزيت والأرز، وغيرها.

وفي ظل الأسعار التي تتغير كثيرا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست محليا، تشهد بعض السلع الغذائية مثل السكر ارتفاعات متتالية.

وتباينت أسعار السكر والأرز في الأسواق، مع شكوى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعارهما ووجود نقص في الكميات المعروضة من السكر في الأسواق.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

وفي هذا الصدد، أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل الكميات التي يتم طرحها بالأسواق، و في الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها علي السكر مثل ( مصانع الحلويات و المربي ) وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه مما أثر علي المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.

و أضاف المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يخشي من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الآن، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوي المولد.

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة، أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع و التجار، والارتفاع غير المبرر في أسعاره هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقص في السكر المعروض للمواطنين.

كمية الأرز المعروضة بالأسواق

وفيما يخص أسعار الأرز، قال المنوفي إنه لا توجد أي نقص أو أزمة في كمية الأرز المعروضة بالأسواق، وأسعاره تشهد ارتفاعا وانخفاضا بنسبة ضئيلة، موضحا أنه لا يتبقي سوي 67 يوما فقط علي موسم حصاد الأرز الجديد، وبالتالي زيادة المعروض والمخزون منه، وانخفاض أسعاره في السوق المحلي.

و توقع المنوفي أن يتراجع سعر الأرز بعد حصاد الموسم الجديد إلي 20 جنيها للكيلو، وممكن أقل من ذلك خلال الأيام القادمة.

وأوضح المنوفي، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخري، تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، إلا أن يوجد ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار و البلبلة في الأسواق.

وشدد المنوفي علي ضرورة أن تقوم الحكومة بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية، تساهم فى منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك.

وجهود الدولة المصرية لا تتوقف من أجل توفير السلع الأساسية واحتياجات المواطنين من خلال المبادرات الوطنية والمعارض ومنافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، بجانب أن جهود الحكومة لا تتوقف من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وجميع احتياجات الأسرة.

مبادرة "معاً لمحاربة الغلاء"

وفي نفس السياق، التقى أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة.

وتطرق لقاء "القصير وآمنة"، إلى توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات سواء من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا "وذلك لرفع كاهل الغلاء عن المواطنين في إطار مبادرة الرئيس السيسي معاً لمحاربة الغلاء وكذا مبادرات وزارة التنمية المحلية لتوفير السلع الغذائية بأسعار وجودة مناسبة وعلي رأسها مبادرة "سند الخير".

والجدير بالذكر، أنه توفر الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، كافة السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ويتم طرح الأرز على بطاقات التموين بسعر 12.60 جنيه للكيلو الأرز الأبيض المعبأ.

كما يتم طرح زجاجة زيت الطعام 800 جرام بـ 30 جنيها على البطاقات والأرز الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو أيضا طرح اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية من خلال ما يقرب 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما تطرح الوزارة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، نجحت الوزارة في تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية على مدار العام، وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.