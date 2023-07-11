بعد إيقافه 6 أشهر.. قرار عاجل في الأهلي بشأن ديانج

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تحرك عاجل من جانب النادي الأهلي، لإنهاء أزمة إيقاف لاعبه أليو ديانج.

وتلقت إدارة النادي الأهلي خطاباً من المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 6 شهور بسبب مستحقات وكيله السابق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" بالفعل تلقى النادي الأهلي خطابا بتغريم لاعبه أليو ديانج 220 ألف دولار،".

وأضاف:" النادي الأهلي سيدفع الغرامة اليوم بالتنسيق مع أليو ديانج، لإنهاء هذه الأزمة".

الأهلي بطلا للدوري الممتاز:

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب الدوري الممتاز رسميا، أمس الإثنين، عقب خسارة بيراميدز أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك، الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 بمسابقة الدوري الممتاز.