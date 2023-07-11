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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 13 منشأة وضبط 896 حالة إشغال خلال أسبوع بالإسكندرية

حملات مكبرة بشوارع
حملات مكبرة بشوارع الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات والتأكد من ضبط الأسعار وجودة السلع والمنتجات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

شن حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات استهدفت الحملة طريق الجيش بدءا من سبورتنج حتى لوران مرورا بمناطق جليم وشدس وزيزينيا وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع إحدى فروع سلسلة سوبر ماركت كبرى وضبط 35 كيلو دواجن وأجزاء دواجن ذبح خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإعدام كمية كبيرة من المخبوزات ، جميعها معدة لبيعها للجمهور غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 29 محضرا متنوعا و8 إنذارات والتحفظ على 102 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 26 ألف جنيه

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وقادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت الحملة شوارع  25 بحرية ، 25 مستشارين ، أطلس ، 6 أكتوبر ومتفرعاته ، طريق الكورنيش ، جمال عبد الناصر ،منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 25 محضر متنوع و29 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 21 ألف جنيه وإعدام 96 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي والتحفظ علي 83 حالة إشغال متنوع

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش علي المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت طريق الجيش ، شوارع البكباشي العيسوي، السباعي، والأرمن، واسكندر إبراهيم، وأمين خيرت الغندور، وصلاح الدين شعبان وميدان سيدي بشر الترام، ش خالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشآت وتحرير 18 محضر متنوع و14 إنذار والتحفظ على 515 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 20 ألف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد للتأكد من جودة المنتجات والسلع بالمحال التجارية والالتزام بالأسعار شملت الحملة طريق الجيش ، ش قيصر ، ش صفية زغلول، ش السلطان حسين،  ش سعد زغلول، ش الغرفة التجارية، ش الإسكندر الأكبر، ش شامبليون وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 30 محضر متنوع و8 إنذارات وتحصيل 41 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 180 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته للتفتيش علي المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت شوارع الأمان والقفال وأسفرت عن رفع كمية كبيرة من الإشغالات وغلق 2 منشأة.

وقام حي العامرية أول برئاسة الأستاذ السيد موسي حملة مكبرة استهدفت شوارع الجمهورية وجمعية سيدي مسعود والشرقاوي ومربع الورش وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشآت والتحفظ على عدد 16 حالة إشغال متنوع.

الاسكندرية الإشغالات السلع والمنتجات الغرامات الفورية اللواء محمد الشريف جودة المنتجات جمال عبد الناصر

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