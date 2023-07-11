حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

تظل مباريات القمة بين الأهلي والزمالك حدثا رياضيا ينتظره الملايين داخل مصر وخارجيا نظرا لمكانة وقوة المنافسة بين الفريقين فى كل البطولات التى يشاركا فيها سواء بطولة الدوري أو كأس مصر أو السوبر المصري أو البطولات الافريقية.

وقبل أى مباراة بين الأهلي والزمالك تظهر أزمة طاقم التحكيم سواء كان طاقما مصريا أو طاقم أجنبى سيدير المباراة .. ومع القمة التى تحمل رقم 126 المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب تردد كثيرا عن طلب نادي الزمالك باستقدام طاقم أجنبى لادارة مباراة القمة أمام الأهلي .

لكن مع الطلب الذى تردد هل تقدم الزمالك بالفعل بطلب وخطاب رسمى لاتحاد الكرة باستقدام طاقم تحكيم أجنبى لادارة المباراة .

صدى البلد سأل أحد مسئولى لجنة الحكام باتحاد الكرة الذي أكد فى تصريحات خاصة : نعم بالفعل تقدم الزمالك أمس فقط بطلب رسمى يطلب فيه استقدام طاقم أجنبى وهو وقت متأخر تماما لطلب حكم أجنبى وفقا للائحة التى تقضى بتقديم طلب رسمى قبل موعد المباراة بأسبوعين .

وفجر مسئولو لجنة الحكام مفاجأة من العيار الثقيل أن طلب الزمالك لم يرفق به أى شيكات خاصة بقيمة الطاقم الأجنبى .

مشاورات لاختيار طاقم مصري

وعلم صدى البلد أن لجنة الحكام باتحاد الكرة لم تستقر حتى الأن على هوية طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها مساء بعد غد الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

ويدور بين أعضاء لجنة الحكام برئاسة البرتغالي بيريرا مشاورات مكثفة من أجل الاستقرار على طاقم التحكيم خاصة أن الأمر اصبح حتمى بأن يدير المباراة طاقم مصري ولا مجال لاستقدام طاقم أجنبى مثلما طلب نادي الزمالك .

وأكدت مصادر داخل لجنة الحكام أن اللجنة استبعدت الحكم الدولي ابراهيم نور الدين من قائمة المرشحين لادارة المباراة .

غيابات الأهلي

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 8 لاعبين أمام الزمالك في المباراة المقرر لها بعد غد الخميس باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ويغيب عن الأهلي كل من عمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة وبرونو سافيو وحمدي فتحي وشادي حسين للرحيل عن الفريق وأيمن اشرف لانتهاء تعاقده.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر لها بعد غد الخميس علي استاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

ورغم أن الجهاز الفني منح لاعبيه إجازة لمدة 48 ساعة لكن كولر عقد جلسة مع معاونيه خلال الساعات الماضية وتحدثوا عن الطريقة التي سيخوض بها مواجهة القمة.

وشاهد الجهاز الفني فيديو مجمع لمباريات الزمالك الأخيرة أعده محللو الأداء وشمل طريقة لعب الزمالك تحت القيادة الفنية الجديدة لأوساريو، ومن خلال كواليس جلسة الجهاز الفني فأن كولر قد أستقر علي خوض المباراة بالتشكيل الرئيسي لثلاثة أسباب أولها أن الفوز يمنح الأهلي لقب الدوري حيث يحتاج لنقطتين فقط والثاني هو انها مباراة جماهيرية وديربي خاص والثالث أنها بطولة خاصة للمدير الفني السويسري.

وبات التشكيل الذي سيعتمد عليه كولر في تلك المباراة مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي وأمامه محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول ومروان عطية واليو ديانج ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم كهربا.

