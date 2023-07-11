أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل جديدة لصفقة اللاعب مصطفي فتحي مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد حسن: “الموقف النهائي لمصطفى فتحي: اللاعب تواصل مع وسطاء للعودة إلى الزمالك لكن لم يتقدم النادي بأي عرض رسمي للتعاون السعودي حتى الآن.. قرار اللاعب بعدها هو الأهلي إذا ما نجح الأخير في حسم الصفقة مع التعاون السعودي”.

وانضم مصطفى فتحي إلى صفوف نادي التعاون السعودي، في شهر يناير 2022، قادما من نادي الزمالك.

ويحظى مصطفى فتحي بمكانة خاصة في قلوب جماهير نادي الزمالك، إذ لعب في صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة من 2013 حتى 2022.

ولم يتضح حتى الآن موقف نادي الزمالك من إمكانية الدخول في سباق استعادة مصطفى فتحي في الميركاتو الصيفي المقبل.