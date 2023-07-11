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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأكثر عرضة لارتفاع الدهون الثلاثية وأمراض القلب

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

يعد ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية فى الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التى ينتج عنها مضاعفات عديدة إذا لم يتم اكتشفاها وعلاجها بسرعة وبشكل صحيح 

يتسبب ارتفاع الدهون الثلاثية عن المعدلات الطبيعية إلى مشاكل فى مختلف أجزاء الجسم خاصة القلب والشرايين ويمكن أن تسبب النوبة والقلبية والسكتة الدماغية وكلاهما له مضاعفات خطيرة 

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ووفقا لما جاء فى موقع “clevelandclinic” نعرض لكم الأشخاص والفئات الأكثر عرضة للمعاناة من ارتفاع الدهون الثلاثية ، وهم:

من يتناولوا الكثير من الكحول .
الأشخاص أصحاب التاريخ عائلي من ارتفاع الدهون الثلاثية
المصابون بإحدى أمراض الكبد 

المصابون بأمراض الكلى
بعض الأدوية مثل مدرات البول والهرمونات والكورتيكوستيرويدات وحاصرات بيتا.
النسا فى سن اليأس.
من يعانون من البدانة.
المدخنين.
مرضى الغدة الدرقية.
مرضى السكري غير المنظم.
من يتناولوا السكر والكربوهيدرات المكررة بكثيرة 


ماذا يفعل هؤلاء الأشخاص للوقاية 
اتباع نظام صحى والابتعاد عن العادات الخاطئة المسببة لارتفاع الدهون الثلاثية وعلاج الأمراض التى تزيد من حدوثها واجراء اختبارات أكثر كلما تقدم الشخص فى العمر 

الدهون الثلاثية ارتفاع الدهون الثلاثية ارتفاع نسبة الدهون السكتة الدماغية الكربوهيدرات المكررة الغدة الدرقية

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