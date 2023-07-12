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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: فاجنر سلمت الجيش 2000 قطعة سلاح بعد التمرد

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن قوات فاغنر سلمت الجيش الروسي أكثر من 2000 قطعة سلاح بعد التمرد.

ويعتبر تمرد قوات فاغنر الروسية هو تمرد عسكري قامت به مجموعة فاغنر الخاصة بأوامر من قائدها يفغيني بريغوجين ضد الدولة الروسية في يونيو.

وبدأ التمرد بعد اتهام بريغوجين الجيش الروسي بقصف مواقع مجموعته في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل الآلاف من رجاله.

وانتقل مقاتلو فاغنر إلى روسيا وسيطروا على مدينتي روستوف وفورونيج وزحفوا نحو موسكو.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحق التمرد واتهم بريغوجين بالخيانة. وانتهى التمرد باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، والذي أعطى بريغوجين ضمانات أمنية وسمح له بالانتقال إلى بيلاروسيا.

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