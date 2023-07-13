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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفلات الساحة الرئيسية بمهرجان جرش

احمد شيبه
احمد شيبه

تنطلق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، خلال الفترة ما بين 26  يوليو وحتى 5 أغسطس، تحت شعار "ويستمر الفرح".

ستشهد الساحة الرئيسية مشاركة عدد من الفرق والفنانين العرب منهم:

-     الفنان أحمد شيبة من مصر

-     الفنان محمد خير الجراح من سوريا

-     الفنان ماجد زريقات من الأردن

-     فرقة طبلة الست من مصر

-     فرقة مواويل من مصر

-     فرقة النفيخة من مصر

-     فرقة مركز بلدي بيت جالا من فلسطين

-     فرقة مقام غزة من فلسطين

-     فرقة فوزي موزي للأطفال من فلسطين

-     فرقة شابات السلط للفنون الشعبية

-     فرقة العقبة البحرية للفنون الشعبية

-     فرقة البتراء للفلكلور الشعبي

-     مسرحية شوفي مافي حسين طبيشات

-     فرقة مركز زها الموسيقية

-     جمعية شباب الرمثا للثقافة والفنون

حفل لـ أحمد شيبة.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان جرش للثقافة والفنون

عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش بالأردن

وينظر إلى مسرح الساحة الرئيسة باعتباره قبلة لرواد المهرجان، والذي يشهد هذا العام نقلة نوعية من حيث التجهيزات الفنية عالية المستوى، ووفق أحدث التقنيات ليتناسب مع البرنامج الفني الذي ستشهده الساحة الرئيسية من خلال مشاركة فرق وفنانين من مختلف دول العالم.

وعلى جانب أخر أعرب العبداللات عن سعادته لتجديد لقائه مع جمهور "مهرجان جرش" هذا العام، واعداً بليلة تاريخية يستحقها الجمهور الأردني وضيوف المملكة الحاضرين من مختلف أقطار الوطن العربي، مؤكداً أنه سيقدم مجموعة من الأغنيات والمفاجآت، التي سيجرى عليها بروفات مكثفة لتكون جاهزة بما يليق بالجمهور الذي يسعى دائماً لتقديم الأفضل من أجله.

وقال العبداللات: "لست غريباً عن جرش المدينة والمهرجان، لكنني دائماً ما أستعد لأظهر بأفضل صورة، فالوقوف على مسرح جرش مسؤولية كبيرة، كون الجمهور الأردني ذواق للفن، وهو من ساهم في إبراز نجومية وشهرة وانتشار العديد من الفنانين العرب، الذين غنوا على مسرح جرش".

ويصل العبداللات إلى جرش، بعد أن حقق نجاحاً كبيراً في حفل "ليالي تبوك"، الذي أحياه في المملكة العربية السعودية مؤخراً، وعلى أصداء "الديو الغنائي" الذي جمعه بفنان العرب محمد عبده، احتفالاً بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله.

مهرجان جرش للثقافة والفنون جرش أحمد شيبة مصر فرقة طبلة الست

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