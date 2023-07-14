أخبار التكنولوجيا.. زيادة خرافية بأسعار سامسونج Galaxy Z Flip 5 وZ Fold 5 وأبل تحذر من مشكلة خطيرة بآيفون

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تشتهر هواتف شاومي Xiaomi بميزاتها وأدائها الرائع، ومع ذلك، فإن أحد المجالات التي يمكن أن تقصر في بعض الأحيان هو عمر البطارية، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك، سنوضح لك في هذا المقال بعض النصائح لـ تحسين عمر بطارية هواتف شاومي.

أفضل آيفون.. اعرف سعر Iphone 11 فى البحرين

يعد جوال آيفون 11 أحد أكثر جوالات آبل مبيعاً على الإطلاق فى الحقبة الحالية، فهو يقدم كل ما تريده فى جوال iphone بسعر استثنائي.

بلون مميز.. شاومي تطلق إصدارا جديدا من هاتف Redmi 12

تستعد شركة شاومي، لإطلاق أحدث هواتف ريدمي والذي يعرف باسم Redmi 12، في الأول من شهر أغسطس المقبل في الهند، ومن المتوقع أن يكون هذا الهاتف جهازا ذا ميزانية محدودة يتميز بتصميم ممتاز.

تعد مشاركة اتصال الواي فاي WiFi الخاص بهاتف أندرويد، طريقة رائعة لمساعدة الأصدقاء والعائلة المحتاجين لاتصال سريع بالإنترنت، لذلك، من المهم أن تكون على دراية بمخاطر الأمان التي تنطوي عليها هذه المشاركة فإذا لم تكن حريصا، سيتمكن شخص ما يستخدم اتصالك من أن يستهلك باقة بياناتك بأكملها.

أصدرت شركة آبل Apple، تحذيرا عاجلا لمستخدمي أجهزة آيفون، للتحقق من هواتفهم الذكية على الفور وتنزيل تصحيح حيوي تم إصداره مؤخرا، وذلك بعد اكتشاف عيب يتم استغلاله بنشاط من قبل المحتالين عبر الإنترنت.

بطريقة جديدة.. اعرف كيفية نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، من أفضل تطبيقات التراسل الفوري التي تسمح لك بالدردشة والتواصل مع العائلة والأصدقاء والآخرين بشكل سلس وسريع وبفضل ما يوفره من ميزات.

70 ألف جنيه.. زيادة بأسعار سامسونج Galaxy Z Flip 5 وZ Fold 5

مع اقتراب حدث Unpacked من سامسونج Samsung، تزداد الترقب لكشف النقاب عن Galaxy Z Flip 5 و Galaxy Z Fold 5، وقبل حفل الإطلاق المنتظر ظهرت تفاصيل الأسعار المسربة من أوروبا، مما يشير إلى زيادات محتملة في أسعار هواتف سامسونج الذكية القابلة للطي المرتقبة بشدة.

على أد الأيد.. أفضل 5 هواتف ذكية بأقل من 5000 جنيه

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي ميسور التكلفة، فهناك العديد من الخيارات المتاحة في الأسواق بسعر أقل من 5000 جنيه مصري، إليك بعض من أفضل الهواتف الذكية التي تقدم قيمة وأداءً رائعين مقابل سعر مناسب.