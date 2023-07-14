12.5 جنيه.. تحرك كبير في أسعار الأرز بعد انخفاض استهلاك المواطنين

يعد الأرز، أحد أهم السلع الغذائية على مائدة المصريين، وشهدت أسعار الأرز ارتفاعا فى وقت سابق نتج عنه بعض التغييرات في النمط الاستهلاكي للمواطن المصرى، والتوجه إلى بدائل أخرى تتحدد فى المكرونة.

أسعار الأرز

تراجع أسعار الأرز

ولكن بدأت أسعار الأرز في التراجع والعودة إلى الاستقرار مرة أخرى مع توقعات بارتفاع أسعار الأرز خلال المرحلة المقبلة بسبب تدمير ظاهرة “إل نينيو” المساحات المزروعة والمحاصيل في شرق أسيا، وسجل سعر كيلو الأرز السائب 20 إلى 27 جنيهًا، وسجلت أسعار الأرز الشعير من 13 إلى 14 ألف جنيه.

ومن جانبه، كشف رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة الحالية، موضحًا أن الأسعار تشهد انخفاضا ملحوظًا بجميع الأسواق.

وقال رجب شحاتة خلال مداخلة هاتفية لقناة صدى البلد، إن أسعار الأرز المستورد جملة من المضارب بـ18 جنيها، وفي المحال والأسواق يصل سعر الكيلو إلى 21 جنيها.

وتابع: سعر كيلو أرز العريض أعلى جودة بـ24 جنيها، كما أن سعر طن أرز الشعير بـ15500 جنيه جملة، موضحاً أن أسباب تراجع الأرز في الأسواق، بسبب ضخ كميات كبيرة من الأرز المستورد في الأسواق، بالإضافة إلى إقبال المواطنين عليه بسبب جودته العالية.

وأشار شحاتة إلى أن استهلاك المواطنين لمنتج الأرز قل بنسبة 25% خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع سعره، لافتًا إلى أن هناك العديد من المزراعين يرفضون بيع الأرز على أمل ارتفاع أسعاره.

وأفاد: في منتصف أغسطس المقبل سيكون هناك تراجع جديد في أسعار الأرز بالأسواق، موجها النصيحة للمزراعين بضرورة بيع المحصول لأن الأسعار كل يوم في تراجع.

أسعار الأرز

أسعار السلع الأساسية اليوم

ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لـ مجلس الوزراء، فإن أسعار السلع الأساسية اليوم تاتي على هذا النحو:

سعر الأرز المعبأ

- متسوط سعر الأرز المعبأ للكيلو: 26.89 جنيه.

- سعر الأرز المعبأ الأدنى للكيلو: 26.08 جنيه.

- سعر الأرز المعبأ الأعلى للكيلو: 34.5 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس

- متوسط سعر عباد الشمس لتر: 62.8 جنيه.

- سعر زيت عباد الشمس الأدنى لـ لتر: 62.58 جنيه.

- سعر زيت عباد الشمس الأعلي لـ لتر: 62.8 جنيه.

سعر السكر المعبأ

- متسوط سعر السكر المعبأ للكيلو: 22.41 جنيه.

- سعر السكر المعبأ الأدنى للكيلو: 16.5 جنيه.

- سعر السكر المعبأ الأعلى للكيلو: 23.12 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة

- متوسط سعر المكرونة المعبأة للكيلو: 22.9 جنيه.

- سعر المكرونة المعبأة الأدنى للكيلو: 22.61 جنيه.

- سعر المكرونة المعبأة الأعلى للكيلو: 23.27 جنيه.

سعر العدس المعبأ

- متوسط سعر العدس المعبأ للكيلو: 48.18 جنيه.

- سعر العدس المعبأ الأدنى للكيلو: 48.18 جنيه.

- سعر العدس المعبأ الأعلى للكيلو: 48.18 جنيه.

سعر الشاي كيلو

- متوسط سعر الشاي للكيلو: 170.2 جنيه.

- سعر الشاي الأدنى للكيلو: 152.84 جنيه.

- سعر الشاي الأعلى للكيلو: 187.56 جنيه.

أسعار الأرز

سعر الأرز في التموين

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه، حيث أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن منظومة الأمن الغذائي أصبحت أولوية قصوى في جميع الدول والمنظمات الدولية واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أنهما يعدان اختبار خطير أوضح عدم فاعلية وكفاءة النظام المتبع، منوها بضرورة معالجة الأمن الغذائي الداخلي والذي يعتمد على زيادة معدل إنتاجية الفدان واستصلاح أراضٍ زراعية بشكل أكبر.

وأشار المصيلحي إلى ضرورة قيام وزارتي "الزراعة" و"التجارة والصناعة" بعمل استراتيجية للتصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية مما يساهم في حل كثير من المشكلات، لافتا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لإيطاليا وجد ربط بين الصناعات الغذائية والاحتياجات مع الخطة الزراعية.

وأكد ضرورة تقليل الفاقد في المنتجات الغذائية منوها بأن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت برفع القدرات التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليا لتقليل الهادر من الأقماح والذي كان يصل إلى 10% منوها بأن حجم استهلاك مصر من القمح يصل إلى 10 ملايين طن سنويا مما يعنى مليون طن قمح هادر، بالإضافة إلى أن جودة الأقماح المخزنة في شون كانت تقل بسبب التخزين في العراء بالاضافة إلى القوارض.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن قطاع التصنيع الزراعي في مصر يمكن أن يحدث طفرة وتنمية حقيقية منوها بأن مصر لديها الموارد الطبيعية والتكنولوجيا المطلوبة.

وقال: خلال جائحة كورونا زادت معدلات تصدير مصر للسوق الأوروبي بنسبة 40% مما يدل على تميز وجودة المنتجات المصرية وقدرتها على تغطية جزء كبير من احتياجات أوروبا.