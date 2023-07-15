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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| بكري: القيادة السياسية ستفاجئ المصريين.. مرض مجهول يصيب 200 شخص في قنا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 


مصطفى بكري: الشعب يتعرض لشحن مجتمعي سلبي من أعداء الوطن
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشارع المصري يسأل مشكلة السد الإثيوبي، والعديد من الموضوعات الأخرى منها المشروعات القومية. 
 

بكري: القيادة السياسية ستفاجئ المصريين خلال الفترة المقبلة بما يستحقونه
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحوار الوطني، ووعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مخرجاته، أكبر دليل على أن القيادة تستمع للرأي والرأي الآخر. 
 

مصطفى بكري: أيوه إحنا بنطبل لبلدنا
وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة لأعداء الوطن قائلا: "أيوه إحنا بنطبل لبلدنا وهنفضل ندافع عنها ومش هنسيبها للمتآمرين".
 

بـ 4 أعراض.. مرض مجهول يصيب 200 شخص في قرية بـ قنا
قال محمد النقيرى، عمدة قرية "العليقات" بمركز قوص بمحافظة قنا، إن مرضا ما هاجم القرية.
 

الأرض كروية أم مسطحة.. فاروق الباز يرد بالدليل
علق الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا المصري، على الجدل القائم بشأن هل الأرض كروية، أم مسطحة، وقال إنه بدون أي شك فالأرض كروية.
 

الأرصاد الجوية تحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون ، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، محذرا من طقس الساعات المقبلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.
 

التنمية الحضارية: تطوير عواصم المحافظات بتكلفة 600 مليون جنيه
قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إنَّه تم وضع الخطة التنموية حتي عام 2030، مضيفا:"العمل على تطوير القاهرة التاريخية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الأماكن التراثية، جعلنا نطلق على المشروع إحياء القاهرة التاريخية.
 

بلاش استحمام بميه سخنة| نصائح مهمة من هاني الناظر بسبب حرارة الجو
قدم الدكتور هاني الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، نصائح مهمة للمواطنين من أجل تجنب التعرض لضربات الشمس والتعامل مع الطقس الحار.
 

رئيس شعبة الأدوية: نستورد 95% من مستلزمات الإنتاج
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تمس المواطن بشكل مباشر، ويطبق على الدواء في مصر آلية التسعير الجبري، مشيرا إلى أن صناعة الدواء في مصر تتضمن حزمة من التكاليف التي تتحكم في تسعير الدواء.
 

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