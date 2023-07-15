في اليوم العالمي لمهارات الشباب.. 7 خطوات فعالة تساعدك على تطوير نفسك

يصادف اليوم العالمي لمهارات الشباب في الخامس عشر من يوليو من كل عام، وقد تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2015. وهدف الاحتفال بهذا اليوم هو التركيز على أهمية تطوير مهارات الشباب وتمكينهم ليصبحوا عناصر فاعلة في المجتمعات المحلية والعالمية.

وقال الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، تشمل مهارات الشباب مجموعة واسعة من المهارات التي تساعدهم على النجاح في الحياة، بما في ذلك مهارات الاتصال والقيادة والتفكير النقدي والتحليلي، والقدرة على العمل الجماعي وحل المشكلات، والابتكار والتكنولوجيا والتعلم الذاتي والتطوير الشخصي.

ويعد الاستثمار في تطوير مهارات الشباب أمرًا حيويًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 المتفق عليها دوليًا، والتي تشمل القضاء على الفقر والجوع وتعزيز الصحة والتعليم والمساواة والاستدامة البيئية.

فى اليوم العالمي لـ اليوم العالمي لمهارات الشباب طور مهاراتك بالنصائح الآتية:



هناك العديد من الطرق التي يمكن للشباب تطوير مهاراتهم، ومن بين هذه الطرق:

1- التعليم المستمر: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال الاستمرار في التعلم والتعلم المستمر في مجالات مختلفة.

2- المشاركة في الأنشطة الخارجية: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال المشاركة في الأنشطة الخارجية مثل الرياضة والفنون والموسيقى والتطوع والسفر.

3- العمل التطوعي: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال العمل التطوعي في مجالات مختلفة، مثل العمل في مجالات البيئة والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

4- القراءة والكتابة: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال القراءة والكتابة والابتعاد عن الترفيه السطحي.

5- حضور الدورات وورش العمل: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال حضور الدورات التدريبية وورش العمل في مجالات متنوعة.

6- الاستماع والتواصل الفعال: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال الاستماع الجيد للآخرين والتواصل الفعال معهم، مع الحفاظ على الاحترام والصدق والأمانة.

7- التعلم من الأخطاء: يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلال التعلم من الأخطاء والتجارب الفاشلة، واستخدامها لتحسين مستقبلهم وتحقيق النجاح.

هذه بعض الطرق التي يمكن للشباب تطوير مهاراتهم من خلالها، ومن المهم أن يتحلى الشباب بالإصرار والتفاني والاستمرار في تطوير مهاراتهم للوصول إلى أعلى مستويات النجاح.