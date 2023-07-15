أضرار استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط .. لن تتوقع تلك المشاكل الصحية

يعتبر الحمام المغربي تقليداً شائعاً في العديد من البلدان العربية والإسلامية، وهو عبارة عن طقوس اجتماعية وصحية تتضمن تنظيف الجسم وتقشيره وتنعيمه باستخدام البخار والصابون والماء الساخن.

أضرار الحمام المغربي

وقال الدكتور مدحت عبد الحليم استشاري كلى، أنه ينبغي ملاحظة أن استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط أو غير صحيح قد يؤدي إلى بعض الأضرار، ومن هذه الأضرار:

1- جفاف الجلد: قد يؤدي استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط إلى جفاف الجلد، خاصة إذا تم استخدام الصابون القاسي أو تم ترك الجلد يتعرض للهواء لفترة طويلة.

2- تهيج الجلد: قد يحدث تهيج للجلد في حالة استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط أو إذا كان الجلد حساساً للغاية.

3- تآكل الأظافر: يمكن أن يؤدي استخدام المقشرات في الحمام المغربي بشكل مفرط إلى تآكل الأظافر.

أضرار الحمام المغربي

4- تساقط الشعر: قد يؤدي استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط إلى تساقط الشعر، خاصة إذا تم تدليك فروة الرأس بشكل قوي.

5- الإصابة بالحساسية: قد يحدث تفاعل حساسية لدى بعض الأشخاص نتيجة للاستخدام المفرط للحمام المغربي أو استخدام مواد معينة فيه.

لتجنب هذه الأضرار، ينصح بعدم استخدام الحمام المغربي بشكل مفرط أو غير صحيح، واستخدام المواد الصحية والمناسبة الموصى بها من قبل الخبراء. كما ينبغي الانتباه إلى حالة الجلد والشعر والأظافر قبل استخدام الحمام المغربي، وعدم إجهادها أو تعريضها للتهيج.