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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|انفينيكس تعلن عن أرخص موبايل 5G بمواصفات ممتازة.. آبل تعمل على آيفون قابل للف

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ 4600 جنيه.. إنفينيكس تعلن عن أرخص هاتف 5G بمواصفات ممتازة

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix، عن هاتفها الأحدث Hot 30 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

 

آبل تعمل على هاتف آيفون قابل للف.. شاهد

تعمل شركة آبل Apple، على تطوير هاتف آيفون قابل للطي وفقا لبراءات الاختراع الجديدة التي تم نشرها هذا الأسبوع.

 

بسعر منافس وإمكانات جبارة.. لينوفو تكشف عن تابلت Tab M10 5G

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن أحدث جهاز لوحي من إنتاجها، ينطلق تحت اسم Lenovo Tab M10 5G، والذي حصل على تصميم أنيق ومواصفات ممتازة، وطرح للبيع بسعر منافس.

 

كل ما تريد معرفته عن هاتف آبل المنتظر iPhone 15 Pro

تعمل شركة آبل Apple، حاليا على تطوير هاتف iPhone 15 Pro، وإضافة بعض التعديلات الجوهرية على طرازات الهواتف المتطورة التي من المقرر أن يتم إطلاقها ضمن تشكيلة آيفون 15 في شهر سبتمبر المقبل.

 

قبل إطلاق iPhone 15.. اعرف أسعار هواتف آيفون في مصر

أسعار هواتف آيفون في مصر.. يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار هواتف آيفون المميزة من آبل، والتي واحدة من أشهر وأغلى الهواتف في العالم، ومع اقتراب إطلاق تشكيلة الشركة الجديدة آيفون 15، يتساءل الكثيرين عن أسعار هواتف آيفون في مصر ولذلك سوف نتعرف فيما يلي على تكلفة هواتف iPhone في السوق المصري والتي جاءت كالتالي.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن اطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة

أطلقت شركة ريلمي Realme، هاتف جديد منخفض التكلفة في ماليزيا، خلال شهر مايو الماضي تحت اسم Realme C53، والذي يتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، وأعلنت الشركة الصينية أمس أنها ستقدم طرازا جديدا من C53 في الهند يوم 19 يوليو بكاميرا بدقة 108 ميجابكسل.

 

مواصفات GT 10 Pro +.. إنفينيكس تطور هاتفا يشبه Nothing Phone 2

كشف أحد المسربين أن شركة إنفينيكس Infinix، تعمل على هاتف يشبه الهاتف الشفاف Nothing Phone (2)، شارك المصدر أيضا صورة تخطيطية للهاتف المزعوم، والتي أظهرت علامات ضوء LED على ظهره.

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