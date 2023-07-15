وكيل التعليم بسيناء يتابع بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء، اليوم ، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية ، تنفيذاً لتعليمات د .رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



حيث ادى طلاب الصفوف ( الرابع والخامس ) الابتدائي، الامتحانات في الفترة الاولي في مادة اللغة العربية والخط العربي وبلغ زمن الاجابة ساعتان ونصف والفترة الثانية مادة التربية الدينية .



حيث بلغ عدد طلاب الصف الرابع (٥٠٣) طلاب وطالبات ، وبلغ عدد طلاب الصف الخامس “٣٣٩ “طالبا وطالبة في مادة اللغة العربية و ٣٠٦ طلاب وطالبات في مادة التربية الدينية، وبلغ عدد طلاب الصف السادس "٥٧٥ " طالبا وطالبة في مادة اللغة العربية و ٤٣٩ طالبا وطالبة في مادة التربية الدينية).

و بالنسبة للمرحلة الإعدادية:

أدى طلاب الصفين الأول والثاني الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة اللغة العربية والخط، والفترة الثانية فى مادة التربية الدينية ، وبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الاول (١٣٩٢) طالبا وطالبة.، وعدد طلاب الصف الثاني (٨٠٥) طلاب وطالبات.



وبالنسبة للمرحلة الثانوية العامة:



فقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم (٢٩٠) طالبا وطالبة ، والصف الثاني الثانوي (١٨٥) طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات.



وأكد رضوان ، علي توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، وشدد علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها، مع مراعاة التهوية المناسبة والاضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة .

وشدد كذلك على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب وللساده الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة .

كما شدد علي عدم الغش واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجودهم.