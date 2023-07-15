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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بسيناء يتابع بدء امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل

متابعة امتحانات صفوف
متابعة امتحانات صفوف النقل في شمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم محافظة شمال سيناء،  اليوم ،  امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.،  من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية ، تنفيذاً لتعليمات  د .رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .


حيث ادى طلاب الصفوف ( الرابع والخامس  ) الابتدائي،  الامتحانات في الفترة الاولي في مادة اللغة العربية  والخط العربي وبلغ زمن الاجابة ساعتان ونصف والفترة الثانية مادة التربية الدينية .


حيث بلغ عدد طلاب الصف الرابع (٥٠٣) طلاب وطالبات  ، وبلغ عدد طلاب الصف الخامس “٣٣٩ “طالبا وطالبة في مادة اللغة العربية و ٣٠٦ طلاب وطالبات  في مادة التربية الدينية، وبلغ عدد طلاب الصف السادس "٥٧٥ " طالبا وطالبة في مادة اللغة العربية و ٤٣٩ طالبا وطالبة في مادة التربية الدينية).

و بالنسبة للمرحلة الإعدادية:
أدى طلاب الصفين الأول والثاني الامتحانات في الفترة الأولى فى مادة اللغة العربية والخط،  والفترة الثانية فى مادة التربية الدينية  ، وبلغ إجمالي  عدد طلاب الصف الاول  (١٣٩٢) طالبا وطالبة.، وعدد طلاب الصف الثاني  (٨٠٥)  طلاب وطالبات.


وبالنسبة للمرحلة الثانوية العامة:

 


فقد أدى طلاب الصف الأول الثانوي والبالغ عددهم (٢٩٠) طالبا وطالبة ، والصف الثاني الثانوي  (١٨٥) طالبا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات.
 

وأكد رضوان ، علي توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات،  وشدد علي الانضباط داخل اللجان الامتحانية وعلى الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، وتوفير الجو الهادي داخل اللجان وخارجها،  مع مراعاة التهوية المناسبة والاضاءة الجيدة والحفاظ علي النظافة العامة .

وشدد  كذلك على عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للطلاب وللساده الملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة .

كما شدد علي عدم الغش واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة وجودهم.

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