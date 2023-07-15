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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حكاية مرض غامض يحاصر أهالي نجع سند بقنا.. وتحرك عاجل لوزارة الصحة

استغاث عدد من سكان نجع سند بقرية العليقات التابعة لمركز قوص في محافظة قنا من وجود مرض غامض أصاب 200 شخص بأعراض مختلفة، وهي عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة فوق الـ38، وتكسير في العظام ودوخة وصداع.

وباء يحاصر نجع بمحافظة قنا

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة قنا بعض تفاصيل الاستغاثة المقدمة من قبل المواطنين بوجود مرض يصيب أهالي نجع سند بقرية العليقات في مركز قوص جنوبي المحافظة.

وأضاف المصدر، أن الأعراض تنتقل من شخص لآخر من خلال الحشرات والبعوض وليس من شخص لشخص، مشيرا إلى أن المصابين يعالجون داخل منازلهم بتركيب المحاليل بسبب بعد المسافة بين القرية والمستشفى المركزي والتي تقدر بمسافة 15 كم.

وتابع: "جاري أخذ عينات من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة بالإضافة إلى تولي فريق من مديرية الصحة عملية الرش ضد الحشرات والبعوض داخل القرية بالكامل من يوم الخميس بسبب الأقاويل المترددة أن الأعراض انتشرت بسبب انتشار البعوض".

وأردف: "إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة أطلقت حملة للقضاء على ناقلات الأمراض بقرية العليقات التابعة لمركز قوص، منذ أول أمس بهدف القضاء على البعوض والحشرات الطائرة والعمل على مكافحة يرقات البعوض بالترع والمصارف؛ وذلك باستخدام أجهزة الضباب الخاصة بالقضاء على مثل تلك الحشرات".

وقال محمد النقيرى، عمدة قرية  العليقات بمركز قوص بمحافظة قنا، إن مرض ما هاجم القرية، والمرض أصاب من 150 لـ 200 شخص، فى أحد النجوع التابعة للقرية.

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أعراض الوباء الغامض وأسبابه

وأضاف النقري- خلال تصريحات له، أن أعراض المرض، سخونية مرتفعة، وتكسير فى العظام، غثيان، إرهاق شديد، لافتا إلى أن الحالة تظل مريضة من 3 لـ7 أيام، مطالبا: "محتاجين فريق من الطب الوقائي، للكشف على الحالات المصابة لمعرفة المرض وأسباب انتشاره".

وقامت مديرية الصحة كذلك بأخذ عينات من مياه الشرب للتأكد من سلامتها، فيما تقرر إرسال وفد طبي للقرية لمتابعة حالة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم لحين التحقق من المرض الغامض ونوعه والوقوف على أسبابه.

وكان قد استغاث أحد المواطنين قائلًا إن أعراض مرض غريب تظهر على أكتر من 250 شخصا من نجع سند في قرية العليقات وهي عبارة عن "ارتفاع في درجة الحرارة فوق الـ 38، وتكسير في العظام ودوخة وصداع" وتستمر ظاهرة على الشخص لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا يوجد لهم تفسير.

وأضاف المواطن أن الأعراض تنتقل من شخص لآخر من خلال الحشرات والبعوض ليس من شخص لشخص ونظرًا لدخول الوحدات الصحية بالقرية ضمن مشروعات حياة كريمة وتحت التطوير حاليًا إضافة إلى بعد المسافة بين القرية والمستشفى المركزي والتي تقدر بمسافة 15 كيلو، الأهالي المصابين يتعالجون داخل منازلهم بتركيب المحاليل.

وسبق، وقدمت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لمنع توالد البعوض وانتشار الأمراض، حيث أنه أكثر نواقل الأمراض انتشارًا.

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نصائح مهمة من وزارة الصحة 

ونرصد لكم أهم النصائح التي قدمتها وزارة الصحة للحماية من الأمراض والأوبئة التي تأتي عن طريق البعوض والحشرات والتي جاءت كالتالي:

  • تغطية خزانات المياه المنزلية بإحكام وتفريغها وتنظيفها أسبوعيًا.
  • استعمال الخزانات البلاستيكية والتخلص من الخزانات المعدنية المتهالكة.
  • التخلص من القمامة أولًا بأول في الحاويات الخاصة مع تغطيتها.
  • استخدام المبيدات الحشرية المناسبة في الحاويات الخارجية.
  • النظافة المستمرة لمياه حمامات السباحة وتغييرها باستمرار.
  • التخلص الدوري من أي مياه راكدة سواء داخل المنازل أو خارجها.
قنا محافظة قنا قرية العليقات مديرية الصحة وزارة الصحة البعوض

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