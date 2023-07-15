المصرية منى برنس تحصد جائزة زينغ ينغ عن روايتها القط المنتظر

فازت الكاتبة المصرية منى برنس عن روايتها “القط المنتظر ” بالجائزة الوطنية للرواية- زينغ ينغ – في الصين، حيث صدرت الرواية بنسختها الأولى عن دار The Grand Library للنشر والتوزيع في بريطانيا.

والرواية تنسجُ عالماً إنسانياً بأبعاد متشابكة عبر حياة قطٍ حالم ، أنها لا تريد أن تمنح الحيوان اللغة فقط بل هي تمنحه الحلم ركيزة الأدب الأولى.

تحاول الكاتبة منى برنس بلغة شفافة ومكثفة وبإيقاع سردي سريع تحويل مواء القطط إلى حوار إنساني واجتماعي يضع خفايا وملابسات النفس البشرية على الطاولة و لعلها المرة الأولى التي تقعل بها كاتبة أمراً مثل هذا.

يشار إلى أن منى برنس هي كاتبة، وروائية، ومترجمة، وأكاديمية مصرية وُلدت بمحافظة القاهرة عام 1970، وتخرجت في قسم اللغة الإنجليزيّة وأدابها بكلية الآداب في جامعة عين شمس. تخرّجت منى برنس في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وحصلت منها على درجة الماجستير، ثم درجة الدكتوراه في الأدب الانجليزى عام 2004، ثم عملت كأستاذة في كلية الآداب بجامعة القاهرة فرع الفيوم ثم في كلية التربية بجامعة قناة السويس.

منى برنس.. إنتاج أدبي

كتبت منى برنس الكثير من المقالات في عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، كما نُشرت لها العديد من الترجمات والمؤلفات التي تنوّعت ما بين الكتب، والروايات، والمجموعات القصصية، ومنها: ثلاث حقائب للسفر (رواية): صدرت عام 1998.

قطعة الطين الأخيرة (مجموعة قصصية): صدرت عام 2000 وإني أحدثك لترى (رواية) صدرت عام 2008، واسمي ثورة – 18 يوما من حياة امرأة مصرية في ميدان التحرير: صدر الكتاب أولًا باللغة الإنجليزية عام 2012 ، ثم صدرت النسخة العربية من ترجمة سامية محرز، وحياة ومغامرات الدكتورة م: صدر عام 2015.