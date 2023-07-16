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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: حسام الغمري فضح مخطط الإخوان ونيتهم للتدمير في يناير 2011

حسام الغمري
حسام الغمري

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حسام الغمري، أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ومسئول قناة الشرق، أحد أذرع الجماعة الإرهابية، فضح جماعة الإخوان، وهدد بأنه يملك العديد من الأسرار التي تخص الجماعة التكفيرية، ودورها في الفوضى، وأحداث يناير 2011، مشيرا إلى أن “الغمري” وصف الإخوان بـ"المرتزقة".

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الغمري، أكد أن الجماعة الإرهابية تبحث عن السبوبة فقط، ومدعومة من الخارج وأجهزة مخابرات دولية، لافتا إلى أنه أكد أن المخابرات الإنجليزية هي التي تتحكم في الإخوان.

ولفت إلى أن الغمري، تحدث أيضا عن أن لديه المعلومات والأسرار التي تخص الأحداث التي شهدتها مصر في عام 2011، مبينا أن هناك أجهزة مخابرات دولية تدخلت في هذه الأحداث، وأسهمت في الفوضى التي شهدتها الدولة المصرية.

وأوضح أن الغمري، أكد أن هناك هدف لتمكين الإخوان وعودتهم من جديد وهدم مؤسسات الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم يعلم جيدا هذه الدعوات الإرهابية، مع التحدي لأصعب الظروف، رغم التسخين والتشكيك على مدار الساعة إلا أن هناك ثقة كبيرة في القيادة السياسية.

وواصل حديثه، قائلا: «الهدف الأسمى لنا، هو مصر، وشعبها العظيم، وكل مؤسسة من مؤسسات الدولة الوطنية والدفاع عن بلد ووطن»، متابعا: «لا وقت الإخوان فكرنا نهرب، أو في أحداث يناير عام 2011 نشتغل في قناة طبقا لمطالب أصحابها، أنا رفضت ده، وأنا كمان واحد من الناس، اللي في أي لحظة بترفض تشتغل؛ لما حد يفرض عليها تقول إيه أو ما تقوليش إيه، ده يبقى أقعد في بيتي أحسن، أؤمن بكل كلمة أقولها، وهذا رأيي وموقفي في أي شيء، أنا بقول في أصعب الظروف، ومش بسمح إن حد يقولي اتكلم في ده، وده يبقى أسوأ حاجة في الإعلام، وأنا شخصيا لا أسمح لأحد يتدخل في شغلي».

أحمد موسى أحداث يناير 2011 الإخوان الإرهابية الإعلامي أحمد موسى الجماعة الارهابية

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