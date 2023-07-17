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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

إمام عاشور يتعرض لإصابة مزمنة.. ما حقيقة الأمر؟

إمام عاشور
إمام عاشور

لا يزال الحديث مستمرا عن إمام عاشور لاعب ميلاند الدنماركي وصفقة الأهلي المنتظرة، حيث شهدت الساعات الأخيرة تطورا مهما لنجم الزمالك السابق.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بتعرض إمام عاشور لإصابة مزمنة وذلك بالتزامن مع أنباء انتقاله إلى النادي الأهلي.. فما حقيقة الأمر؟

تفاصيل إصابة إمام عاشور

في هذا السياق، كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر -في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق- عن حقيقة إصابة إمام عاشور المزمنة قبل الانضمام للنادي الأهلي.

وقال أبو العلا: "إمام عاشور كان مصابا إصابة كبيرة بعدما تعرض لإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية أثناء خوض مباراة ودية مع فريق ميتلاند الدنماركي من أجل الاستعداد للفترة المقبلة".

وأضاف: "هذه كانت تعد أول إصابة طويلة في تاريخ إمام عاشور وكان هناك تواصل دائم مع نادي ميتلاند وهم يحبون إمام عاشور ويسعون لتعافيه بشكل كامل".

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متى يعود إمام عاشور للملاعب؟

وبالحديث عن موعد تعافيه، قال طبيب منتخب مصر: "يحتاج إمام عاشور ثلاثة أشهر من أجل العودة للملاعب ولكن ثلاثة أشهر من تاريخ الإصابة، ولا أستطيع تحديد موعد لعودة إمام عاشور بشكل مُحدد كتاريخ".

وأردف: "إمام عاشور كان ملتزمًا إلى حد كبير بالبرنامج العلاجي وأغلب الراحات متفق عليها.. نراقب تطور تعافي إمام عاشور يومًا بعد يوم، وسيعود قريبًا للملاعب".

هل إصابة إمام عاشور مزمنة؟

وعن حقيقة تعرض إمام عاشور لإصابة مزمنة قال الدكتور محمد أبو العلا: "هذا النوع من الإصابات لدى إمام عاشور يتم الشفاء منه بشكل جيد جدًا وليست مزمنة أو أي شيء كما يتردد".

يذكر أن نادي ميتيلاند الدنماركي، قد سبق وأكد أن لاعبه إمام عاشور سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة تعرض لها في مباراة كأس المستقبل أمام فيبورج.

وأوضح النادي في بيان رسمي نشره على موقعه وحسابه على تويتر، أن عاشور سافر إلى مصر للخضوع للعلاج والتأهيل تحت إشراف طبيب المنتخب الوطني محمد أبو العلا.

ولم يذكر البيان طبيعة الإصابة التي أجبرت عاشور على الخروج من المباراة.

بدوره أعرب سفيند جرافيرسين، المدير الرياضي لميتيلاند الدنماركي، عن أسفه الشديد لإصابة إمام عاشور، لاعب وسط المنتخب المصري، التي تحرمه من المشاركة مع الفريق حتى نهاية الموسم. 

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