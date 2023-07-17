عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا البحيري توجه رسالة لـ أحمد سعد بعد استقباله مولودته الجديدة

راندا البحيري - أحمد
راندا البحيري - أحمد سعد

هنأت الفنانة راندا البحيري عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك الفنان أحمد سعد علي استقباله مولودته الجديدة مريم. 

وعلقت راندا البحيري قائلة : "ألف مبروك أحمد سعد خَلِف ((مريم أحمد سعد)) تتربي في عزك يا غالي ربنا يخليهالك يارب و يخليها لمامتها و تفرحوا بيها اللهم آمين. الف مبروك" .

رُزق الفنان أحمد سعد، بمولودته الثانية “مريم”، من وزوجته علياء بسيوني، داعيًا الله أن يجعلها من الصالحين .

ونشر سعد، فيديو مع طفلته مريم، عبر حسابه على إنستجرام، وظهر وهو يؤذن لها وكتب :"الحمد لله رزقني الله ب ((مريم احمد سعد )) اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير".

يستعد كل من الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، لطرح أحدث ديو غنائي غدًا الثلاثاء عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر أحمد سعد، منذ أيام البرومو الترويجي للأغنية معلنًا ميعاد طرح الفيديو كليب الرسمي الذي تحمل له الجمهور بشكل كبير جدًا.

بدأ المطرب أحمد سعد فى الترويج لحفلته الجديدة فى تونس والمفترض إقامتها يوم 22 من شهر يوليو الجارى ضمن فعاليات مهرجان قرطاج. 

ونشر سعد بوستر الحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: جمهوري الحبيب الغالي في تونس انا مستني اشوفكم بفارغ الصبر في مهرجان قرطاج يوم 22.

وتعتبر هذه هي الحفلة الأولى لأحمد سعد بعد أزمة الشهيرة هناك فى الحفل الذى أقيم بداية الشهر الحالي ومشاجرته مع منظمة الحفل لإجباره على عمل لقاءات تلفزيونية لم يتم الاتفاق عليها بشكل مسبق.

مشيرة إسماعيل: صدر قرار وزاري بوقف فيلم من أجلي

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

وكان أحمد سعد قد علق على أزمته مؤخراً مع منظمة حفله الأخير فى دولة تونس .

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من احداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب". 

الفنان أحمد سعد الفنانة راندا البحيري راندا البحيري علياء بسيوني فعاليات مهرجان قرطاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ