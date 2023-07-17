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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمشاركة 113 مشروعًا| منطلق الجونة السينمائي يغلق باب التقدم لمرحلة التطوير

صدى البلد

أعلن مهرجان الجونة عن انتهاء فترة التقديم للنسخة السادسة من منطلق الجونة السينمائي، برنامج المهرجان المخصص لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلة التطوير، والذي يقام خلال الدورة السادسة للمهرجان في الفترة بين 12 و20 أكتوبر المقبل.


منطلق الجونة استقبل 113 مشروعًا لأفلام روائية ووثائقية طويلة في مرحلة التطوير، وهو رقم قياسي لعدد المشروعات المتقدمة لأي نسخة من نسخ المهرجان. سيتم من بينها اختيار المشروعات التي ستشارك في المنطلق وتتنافس على جوائزه، بجانب ما يوفره المنطلق للمشروعات وأصحابها من فرص للتطوير والتعلم وإيجاد شراكات فنية ومالية.


هذا ويستمر المنطلق في استقبال الأفلام قيد الإنجاز في مراحل ما بعد الإنتاج حتى يوم 1 أغسطس المقبل.

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يذكر أن أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، عن اختيار المنتجة والمخرجة ماريان خوري مديرًا فنيًا للمهرجان، اعتبارًا من الدورة السادسة التي تُعقد من 12 إلى 20 أكتوبر 2023 في مدينة الجونة.

 

ويأتي ذلك الاختيار، تماشيًا مع الرؤية الجديدة للمهرجان التي تمثل "صناعة السينما" هدفها الرئيسي، كما يأتي في إطار استراتيجية جديدة يتبناها مهرجان الجونة السينمائي للانطلاق إلى آفاق أرحب، وحرصًا من إدارة المهرجان على توفير المزيد من الرعاية والدعم لصناع السينما المصرية والعربية وروادها وفقًا للسياسة المعتمدة في الفترة المقبلة.

 

وعبَرت ماريان خوري عن سعادتها بالانضمام إلى فريق عمل المهرجان، متأملة بالمساهمة في تطوير العمل، كما أنها تمنَت أن يمثل حضورها ضمن فريق العمل إضافة جديدة.

 

وقالت: "مهرجان الجونة يساهم منذ انطلاقته في تحقيق مشاريع مهمة من خلال الدعم الذي يقدمه. أتمنى توسيع مجال الرعاية والدعم وتنظيم الورش لاكتشاف المواهب الشابة وتطويرها، وذلك في كافة مجالات العمل السينمائي".

 

من جانبه قال المدير التنفيذي عمرو منسي إن "تعيين خوري مديرًا فنيًا من أهم القرارات التي اتخذتها إدارة مهرجان الجونة"، مؤكدًا أنه "على يقين أنها ستمثل إضافة قوية للمهرجان بتوليها هذا المنصب، كونها واحدة من أهم صناع السينما في المنطقة، ولديها الكثير من الخبرات في هذا المجال".

 

وعن اختيار ماريان خوري، قال مدير المهرجان انتشال التميمي: "العلاقة ما بين مهرجان الجونة والمنتجة الكبيرة ماريان خوري ليست وليدة اللحظة، بل انها علاقة قوية مستمرة منذ الدورات الخمس الماضية للمهرجان، واتخذت أشكالًا مختلفة، مرة من خلال عضويتها بلجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، ومرة بصفتها منتجة، ومرات عديدة كمساهمة في منصة الجونة السينمائية.. انضمام خوري للجهاز الفني والإداري استمرار لهذا التعاون، وتواجدهها سيشكل إضافة حقيقية بالغة الأهمية".

 

 

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