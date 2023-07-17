التحالف الوطني: صرف تعويضات لأسر المتوفين والمصابيين في عقار حدائق القبة المنهار

تحدثت نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن جهود التحالف الوطني لإغاثة سكان عقار حدائق القبة المنهار.

وقالت نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان هناك توجه من كل المتطوعين بمؤسسات التحالف الوطني وتحركوا سريعا وتواجدوا هناك لإغاثة السكان وتقديم المساعدات اللازمة".

وأضافت نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "سيكون هناك صرف تعويضات لأسر المتوفيين والمصابين من قبل مؤسسات التحالف"، لافته: "تم توفير شقق إيجار لسكان العقار المنهار".

ووجهت نهى طلعت، أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التحية للشباب والمؤسسات الذين حضروا لتقديم الدعم للأسر".



