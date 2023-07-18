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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الإسكندرية السينمائي" يطلق اسم الناقد الراحل مجدي الطيب على المركز الصحفي

الناقد مجدي الطيب
الناقد مجدي الطيب

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل مجدي الطيب على المركز الصحفي للدورة ال٣٩ والمقرر إقامتها في الفترة من ٣إلى ٨ أكتوبر المقبل.

ويشار إلى أن الناقد الراحل هو كبير المعدين بالتلفزيون المصري وينتمي الناقد مجدي الطيب إلى الجيل الثالث من النقاد السينمائيين بعد جيل سمير فريد وسامي السلاموني وجيل طارق الشناوي ، كما يعد أكبر رئيس تحرير للبرامج بالقناة الثقافية حيث كتب على مدار عمره كثير من البرامج المميزة مثل "كدرات عربية" و" إبداع إرشيفي" و"قمر النيل" و"هذه ليلتي" وكان أخرهم برنامج "كواليس".

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فيما تتلمذ على يده جيل كامل من نقاد السينما الكبار  وكان مهتما بالسينما والدراسات السينمائية والنقدية، والتحق بعد تخرجه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون ، قام بالكتابة في مجلات الفن والكفاح العربي ونهضة مصر وظل يكتب مقالاته النقدية بجريدة القاهرة حتى وفاته.
تم تكريمه في الإذاعة الجزائرية ،كما كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي كان أحد أعضاء مجلس إدارتها لسنوات كما كان أمينا عاما لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط .

يذكر أن مهرجان الإسكندرية تقام دورته هذا العام خلال الفترة من ٣ إلي ٨ أكتوبر المقبل تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشرف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا 

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