بالرغم من تحذير الصين.. تايوان بصدد شراء أسلحة خطيرة من الولايات المتحدة

قال وزير الدفاع التايواني، تشيو كو تشينج، إن القوات المسلحة التايوانية تخطط لشراء نظام صواريخ أرض-جو متقدم وطني ناسماس 2 من الولايات المتحدة.

وأوضح وزير دفاع تايوان للصحفيين، إن ميزانية الوزارة تساعد على شراء هذه الأنظمة الصاروخية الأمريكية.

ووفقا لـ تشينج: "بالنسبة لتوقيت إرسال الأسلحة الأمريكية إلى تايوان، لم نتلق الإخطار بعد، لكن العمل جاري بين البلدين".

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الأركان الأمريكي، مارك ميلي، إنه ينبغي أن تسرع واشنطن وتيرة تسليم الأسلحة لتايوان.

وأضاف ميلي، أن تايوان بحاجة إلى أسلحة مثل أنظمة الدفاع الجوي وأسلحة يمكنها استهداف السفن من البر، لافتا إلى أنه من المهم تحسين جيش تايوان وقدراته الدفاعية.

وأشار رئيس هيئة الأركان الأمريكي إلى أن العلاقات مع الصين متراجعة بشدة والاجتماعات الأخيرة مهمة لتقليل احتمالات التصعيد.