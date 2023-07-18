سيارات جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد| تعرف عليها

انطوان جريزمان هو لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد 21 مارس لعام 1991 وولد في ماكون، وشارك في اللعب مع فريق اتلتيكو مدريد و ريال سوسيداد و منتخب فرنسا لكره القدم و فريق فرنسا تحت 21 سنه لكورة القدم و منتخب فرنسا تحت 20 سنه لكره القدم و فريق فرنسا لكورة القدم تحت 19 سنه.

انطوان جريزمان لاعب كرة قدم فرنسي

بالإضافة الي انه شارك في اللعب في كاس العالم عام 2014، وكاس العالم عام 2018، وبطوله أمم أوروبا عام 2016 ، وشارك أيضا في تصفيات كاس العالم 2018، كما يتمتع لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان جريزمان بحياة استثنائية بعيداً عن عالم كرة القدم.



- تعرف علي أسطول سيارات اللاعب الفرنسي جريزمان :

1- رولز رويس رايث

سيارة رولز رويس رايث التي يمتلكها الأعب الفرنسي جريزمان

يصل سعر سيارة رولز رويس رايث التي يمتلكها الأعب الفرنسي جريزمان بسعر 165 ألف دولار.

2- رولز رويس كولينان

سيارة رولز رويس كولينان التي يستقلها اللاعب الفرنسي جريزمان



تباع سيارة رولز رويس كولينان التي يستقلها اللاعب الفرنسي جريزمان بسعر 325 ألف دولار.

3- فيراري F12 بيرلينيتا

سيارة فيراري F12 برلينيتا المملوكة للاعب الفرنسي جريزمان



يبلغ سعر سيارة فيراري F12 برلينيتا المملوكة للاعب الفرنسي جريزمان 325 ألف دولار.

4- ماكلارين 650 LT

سيارة ماكلارين 650LT لدي اللاعب جريزمان الفرنسي

تتواجد سيارة ماكلارين 650LT لدي اللاعب جريزمان الفرنسي ويصل سعرها الي 350 ألف دولار.

5- مازيراتي جران توريزمو إس

سيارة مازيراتي جران توريزمو إس سعرها 55 ألف دولار

يستقل لاعب كرة القدم الفرنسي جريزمان سيارة مازيراتي جران توريزمو إس التي يصل سعرها الي 55 ألف دولار، ومازال يحتفظ بها جريزمان ويستقلها حتي الآن .

