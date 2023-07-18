سيارات جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد| تعرف عليها

انطوان جريزمان هو لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد 21 مارس لعام 1991 وولد في ماكون، وشارك في اللعب مع فريق اتلتيكو مدريد و ريال سوسيداد و منتخب فرنسا لكره القدم و فريق فرنسا تحت 21 سنه لكورة القدم و منتخب فرنسا تحت 20 سنه لكره القدم و فريق فرنسا لكورة القدم تحت 19 سنه.
بالإضافة الي انه شارك في اللعب في كاس العالم عام 2014، وكاس العالم عام 2018، وبطوله أمم أوروبا عام 2016 ، وشارك أيضا في تصفيات كاس العالم 2018، كما يتمتع لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان جريزمان بحياة استثنائية بعيداً عن عالم كرة القدم.
- تعرف علي أسطول سيارات اللاعب الفرنسي جريزمان :
1- رولز رويس رايث
يصل سعر سيارة رولز رويس رايث التي يمتلكها الأعب الفرنسي جريزمان بسعر 165 ألف دولار.
2- رولز رويس كولينان
تباع سيارة رولز رويس كولينان التي يستقلها اللاعب الفرنسي جريزمان بسعر 325 ألف دولار.
3- فيراري F12 بيرلينيتا
يبلغ سعر سيارة فيراري F12 برلينيتا المملوكة للاعب الفرنسي جريزمان 325 ألف دولار.
4- ماكلارين 650 LT
تتواجد سيارة ماكلارين 650LT لدي اللاعب جريزمان الفرنسي ويصل سعرها الي 350 ألف دولار.
5- مازيراتي جران توريزمو إس
يستقل لاعب كرة القدم الفرنسي جريزمان سيارة مازيراتي جران توريزمو إس التي يصل سعرها الي 55 ألف دولار، ومازال يحتفظ بها جريزمان ويستقلها حتي الآن .