عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات جريزمان نجم نادي أتلتيكو مدريد| تعرف عليها

لاعب كرة القدم الفرنسي
لاعب كرة القدم الفرنسي جريزمان

انطوان جريزمان هو لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد 21 مارس لعام  1991 وولد في ماكون، وشارك في اللعب مع فريق اتلتيكو مدريد و ريال سوسيداد و منتخب فرنسا لكره القدم و فريق فرنسا تحت 21 سنه لكورة القدم و منتخب فرنسا تحت 20 سنه لكره القدم و فريق فرنسا لكورة القدم تحت 19 سنه.

انطوان جريزمان لاعب كرة قدم فرنسي 

حادث تحطم عنيف لأغلى سيارات فيراري على الطريق.. شاهد

رولز رويس كولينان بترقيات جديدة من مانسوري.. وكلمة السر «Nardo Grey»| صور

بالإضافة الي انه شارك  في اللعب في كاس العالم عام 2014، وكاس العالم عام 2018، وبطوله أمم أوروبا عام 2016 ، وشارك أيضا في تصفيات كاس العالم 2018، كما يتمتع لاعب كرة القدم الفرنسي أنطوان جريزمان بحياة استثنائية بعيداً عن عالم كرة القدم.


- تعرف علي أسطول سيارات اللاعب الفرنسي جريزمان :

 

1- رولز رويس رايث

 سيارة رولز رويس رايث التي يمتلكها الأعب الفرنسي جريزمان

يصل سعر سيارة رولز رويس رايث التي يمتلكها الأعب الفرنسي جريزمان بسعر 165 ألف دولار.

2- رولز رويس كولينان 

سيارة رولز رويس كولينان التي يستقلها اللاعب الفرنسي جريزمان 


تباع سيارة رولز رويس كولينان التي يستقلها اللاعب الفرنسي جريزمان بسعر 325 ألف دولار.

3- فيراري F12 بيرلينيتا

سيارة فيراري F12 برلينيتا المملوكة للاعب الفرنسي جريزمان


يبلغ سعر سيارة فيراري F12 برلينيتا المملوكة للاعب الفرنسي جريزمان 325 ألف دولار.

4- ماكلارين 650 LT

سيارة ماكلارين 650LT  لدي اللاعب جريزمان الفرنسي

تتواجد سيارة ماكلارين 650LT  لدي اللاعب جريزمان الفرنسي ويصل سعرها الي 350 ألف دولار.

5- مازيراتي جران توريزمو إس

 سيارة مازيراتي جران توريزمو إس سعرها 55 ألف دولار

يستقل لاعب كرة القدم الفرنسي جريزمان سيارة مازيراتي جران توريزمو إس التي يصل سعرها الي 55 ألف دولار، ومازال يحتفظ بها جريزمان  ويستقلها حتي الآن .
 

انطوان جريزمان ماكون فريق أتلتيكو مدريد ريال سوسيداد منتخب فرنسا لكره القدم فريق فرنسا رولز رويس رايث رولز رويس كولينان ماكلارين 650LT Maserati GranTurismo S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

موضوعات متعلقة

إرشادات مفيدة لاستخدام كابلات البطارية بحالة جيدة

أرخص سيدان إيطالية جديدة في مصر | صور

أسعار سوبارو الكروس أوفر اليابانية الجديدة | صور

شاهد| هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت الجديدة

بمظهر رياضي| جيلي كول راي 2023 تباع بهذا السعر

بـ 300 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان للبيع | صور

لن تتوقعهم.. سعر سيارات نجم مانشستر سيتي "هالاند"| صور

قريبا بالشارع الإماراتي.. سيارات ذاتية القيادة| تفاصيل

ترشيحاتنا

رغم فوائدها الكثيرة.. ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم؟

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها وحقيقة وصول الحرارة لـ48 بالقاهرة

45 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

تطوير الأسطول .. توجيهات عاجلة من السيسي بشأن قطاع الطيران المدني

رئيس النيابة الإدارية يوجه بتوفير كل سبل الدعم للأعضاء والمقرات لأداء رسالتهم|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ