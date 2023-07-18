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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 150 ألف جنيه..سيارات مستعملة بالسوق المحلي

سيارات للبيع بالسوق
سيارات للبيع بالسوق المحلي

يبحث قطاع كبير من المصريين الآن عن سيارات داخل سوق المستعمل المصري ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2023، بالإضافة الي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين، ما جعل المصريين يلجئوا الي السيارات المستعملة لما تمتلكه من مميزات منها، توافر قطع غيارها، وبيعها مرة أخري بسهولة للحفاظ علي قيمة أموالهم .

آخر أسعار تويوتا كورولا الجديدة في مصر .. صور

بالسعر والمواصفات .. قائمة فولفو 2023 في مصر

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري قائمة سيارات مستعملة أسعارها أقل من 150 ألف جنيه منها سيارة فولفو 244، مرسيدس 200، فاو فيتا، سوزوكي التو :


1- تويوتا كورولا الهاتشباك


تحصل سيارة تويوتا كورولا الهاتشباك علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الرمادي، وتمكنت كورولا من قطع مسافة تصل الي 300 ألف/كم، وتستخدم علبة تروس مانيوال، وبها رخصة سارية لمدة عامين، وبها دهانات خارجية .

تويوتا كورولا الهاتشباك موديل 1993 

تباع تويوتا كورولا الهاتشباك موديل 1993 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك وحالة هيكل السيارة الخارجي .

2- سوزوكي ألتو الهاتشباك

تباع سيارة سوزوكي ألتو الهاتشباك باللون الأحمر داخل سوق المستعمل المصري، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وتستخدم ألتو ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة عام، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

سوزوكي ألتو الهاتشباك موديل 2008

سعر سوزوكي ألتو الهاتشباك موديل 2008 داخل سوق المستعمل المصري يصل الي 140 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- فاو فيتا الهاتشباك

تستخدم سيارة  فاو فيتا الهاتشباك ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وتقدم  فاو فيتا موديل 2009 داخل سوق المستعمل المصري للبيع باللون الفضي، وبها دهانات خارجية .

 فاو فيتا موديل 2009 الهاتشباك

يبلغ سعر  فاو فيتا موديل 2009 الهاتشباك داخل سوق المستعمل المصري للسيارات 130 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة هيكل السيارة الخارجي وأداء محركها .

4- مرسيدس E200 السيدان

تمكنت سيارة  مرسيدس E200 السيدان من قطع مسافة تصل الي 88 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 2000 سي سي، وتحتوي  مرسيدس E200 السيدان موديل 1980 علي ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون النبيتي داخل السوق المصري للمستعمل ، ولا يوجد بها دهانات داخلية .

 مرسيدس E200 السيدان موديل 1980

تتوافر سيارة  مرسيدس E200 السيدان موديل 1980 داخل سوق السيارات المصري بسعر 88 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

5- فولفو 244 السيدان

تنتمي سيارة فولفو 244 موديل 1979 الي فئة السيارات السيدان، وتستخدم ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 كم/ساعة بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1800 سي سي، وبها رخصة سارية، وبها دهانات خارجية .

 فولفو 244 موديل 1979 السيدان

تأتي سيارة  فولفو 244 موديل 1979 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة أجزاء وهيكل السيارة .

تويوتا كورولا الهاتشباك سوزوكي ألتو الهاتشباك فاو فيتا الهاتشباك مرسيدس E200 السيدان فولفو 244 السيدان

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