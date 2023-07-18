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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مدربه السابق كشف السر.. لماذا رحل إمام عاشور عن ميتلاند الدنماركي؟

إمام عاشور
إمام عاشور

لماذا رحل إمام عاشور عن ميتلاند الدنماركي؟ يتسائل الكثير من المتابعين عن سبب عودة نجم الزمالك السابق إلى مصر بعد فترة احتراف قصيرة بالدوري الدنماركي.

زادت حالة التساؤل والشك حول عودة إمام عاشور عقب أنباء تعاقد الأهلي معه، حيث وصف فترة احترافه مع النادي الدنماركي بـ "الكوبري" الذي قام به اللاعب بهدف الانتقال من الزمالك إلى الغريم التقليدي.

فيما رجح البعض عودة إمام عاشور إلى عدم التأقلم بالخارج، وكذا الإصابة التي تعرض لها قبل نهاية الموسم والتي عاد على إثرها إلى مصر للعلاج.

في هذا السياق، كشف ألبرت كابياس مدرب ميتيلاند الدنماركي السابق الذي أشرف على انتقال إمام عاشور إلى صفوف الفريق، عن أسباب تفكيره بالرحيل لاحقا وعدم تأقلمه مع الحياة في الدنمارك.. فما هو السر؟

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سر عودة إمام عاشور إلى مصر

قال ألبرت كابياس في تصريحاته لقناة الحياة: "ندرس ملفات اللاعبين أولا بعد ترشيح عدة أسماء من النادي.. إمام عاشور كان الاختيار الأول بترشيح الكشافين".

وأضاف كابياس: "حين رحلت كنت خائفا على إمام بصورة شخصية لأنه يحتاج للمساعدة في الدنمارك خاصة في اللغة.. اللاعب أتى من مصر وانتقل إلى شمال أوروبا وهذا صعب وبالتالي كان بحاجة لعناية خاصة".

وأوضح "كنت أهتم به على المستوى الشخصي أكثر من الكروي، وحين يتم تغيير المدرب الأشياء تتغير. إمام لم يلعب عدد الدقائق التي يستحقها بعد رحيلي".

وواصل "لا أعرف ما يفكر فيه المدرب الذي خلفني ولكن يبدو أن مغادرتي أثرت عليه وعلى طريقة لعبه وحياته وكان من الصعب عليه أن يكسب ثقة المدرب وبعدها أصيب وهذا الأمر لم يساعده".

وتابع كابياس "كنت أعرف اللاعب قبل أن أختاره وكان يناسب ما أبحث عنه، ولكن حين أتى المدير الفني الجديد لم يكن يعرف إمام أو ربما كان يريد لاعبا من نوع آخر في هذا المركز، وكان النادي بحاجة لجمع النقاط، وبالتالي ربما فضل المدرب إشراك اللاعبين الدنماركيين أولا".

وأكمل "الوقت كان صعبا والشتاء كان قارس البرودة والسماء تمطر ثلجا أحيانا ووقت النهار قليل والشمس لا تسطع، كل هذه الأشياء تؤثر على لاعب قادم من دولة مختلفة بمناخ مختلف وطريقة مختلفة للعيش".

واختتم "رأيت أن هذا اللاعب كان لديه الجوع للنجاح، ويريد المشاركة بأسرع ما يمكن، ويمكنك رؤية رغبة النجاح في عينيه، وفيما يتعلق بالكرة فقد توافق معنا بسهولة، ولكن العيش في الدنمارك كان الأصعب خصوصا في الشتاء".

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