شعبة السيارات: تراجع في البيع بنسبة 75%

أكد منتصر زيتون عضو مجلس دارة شعبة السيارات باتحاد الغرف، أن تراجعا بنسبة 75% في سوق السيارات وفي عمليات البيع في الأسواق.



وأضاف منتصر زيتون، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن ارتفاع العملة وقلة المخزون رفع الأسعار، متابعا أنه أصبح فوق مستوى الشخص العادي.



وتابع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف، أن هناك تراجعا في بيع السيارات بنسبة 75%، وسوق المستعمل ارتفع بشكل ملحوظة بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.



وأشار منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف، إلى أن القيمة عالية بشدة والسلعة لا تستحق، والمستعمل في سوق السيارات أصبح ثروة، مستدركا أن العمل سبب رئيسي والأزمة العالمية أيضا ويضاف أيضا عدم وجود مخزون.

