قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن القوات المسلحة الأوكرانية هزمت، والشيء الوحيد الذي يسمح لها بالحفاظ على بقائها هو الدعم المالي للولايات المتحدة.

وأضاف ماكجريجور: "لم يحصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على ما يريد. إنه غاضب. تعاني البلاد من خسائر فادحة. لولا المال الأمريكي، لما كانت الدولة موجودة".

وأوضح أنه “منذ بداية الهجوم المضاد، تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، وأصيب العديد من الجنود”.

وقال ماكجريجور: “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، فشل في تحقيق انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، حيث قام بمراهنات كبيرة”.