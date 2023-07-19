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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من شاومي يغزو الأسواق بـ 5200 جنيه

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12R

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الجديد الذي سينافس أحدث الهواتف الذكية المتوسطة الفئة من حيث السعر والمواصفات.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي الجديد Redmi Note 12R، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.79 بوصة، وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بفتحة ثقب أعلى منتصفها.

 

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سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12R

ويتمتع هاتف شاومي Redmi Note 12R، بكاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب وحدة ماكرو بدقة 2 ميجابكس وفلاش LED على الجز الخلفي للجهاز.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12R

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 12R، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 4 Gen 2 والمطور من قبل شركة كوالكوم يدقة تصنيع 4 نانومتر، ويأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12R

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12R، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم لتقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم الجديدة MIUI 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12R في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق و السماوي، مقابل سعر حوالى 150 يورو (أي ما يعادل 5200 جنيه مصري) للنسخة بسعة 4 رام + 128 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Redmi Note 12R
شاومي Redmi Note 12R سعر Redmi Note 12R مواصفات Redmi Note 12R مميزات Redmi Note 12R

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